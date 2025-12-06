Actualités
Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – SKN St Pölten (@UEFA)

Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg

  • par David Hernandez

    • Pour le compte de la 9e journée, l'OL Lyonnes affronte Dijon en Bourgogne. Jonatan Giraldez a choisi d'aligner Vicki Becho et Tabitha Chawinga sur les ailes tandis que Melchie Dumornay sera en soutien d'Ada Hegerberg.

    Les retours de trêve internationale ne sont jamais simples et Jonatan Giraldez a tenté de gérer au mieux celle de novembre. Avec un seul entraînement au complet, difficile de préparer au mieux le déplacement à Dijon, mais l'Espagnol a pour lui des principes de jeu qui semblent de plus en plus assimilés. Alors, au moment de se rendre en Bourgogne, l'OL Lyonnes n'a qu'une seule ambition : repartir avec les trois points pour bien lancer ce marathon de cinq matchs en deux semaines.

    Pour ce rendez-vous de la 9e journée de Première Ligue, les Lyonnaises évolueront dans leur système qui est le 4-3-3 même s'il ne déclinera très certainement en 4-2-3-1 avec Melchie Dumornay dans un rôle de meneuse. Elle soutiendra Ada Hegerberg qui retrouve une place de titulaire tandis que Vicki Becho et Tabitha Chawinga évolueront sur les côtés. Malgré une première mi-temps en dedans contre Strasbourg, Giraldez maintient sa confiance au duo Damaris - Yohannes dans l'entrejeu.

    La composition de l’OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Engen, Bacha - Damaris, Yohannes - Becho, Dumornay, Chawinga - Hegerberg

    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement

