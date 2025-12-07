Actualités
Lorient - OL (1-0) : les flops, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
    • Ce dimanche, l’OL n’a pas réussi à déployer son jeu à Lorient. Encore réduits à dix après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles, les Lyonnais ont essayé de tenir pour espérer un coup de pouce. Retrouvez les flops de la rédaction.

    On n’a pas aimé

    Ainsley Maitland-Niles

    Dès ses premiers ballons, on a compris que cette soirée ne serait pas pour lui. On ne s’imaginait peut-être pas qu’elle finirait aussi rapidement. A la 42e minute, sur une énième feinte, ses crampons sont venus se poser sur le pied de Kouassi. L’avertissement reçu avait tout de ce qu’il y a de logique, seulement, c’était déjà le deuxième en moins d’un mi-temps, après une intervention trop rugueuse cinq minute auparavant. Expulsion logique donc et de nouveau 45 minutes à jouer en infériorité numérique pour les Lyonnais.

    Mais plus que ce match joué à 10 contre 11, la formation lyonnaise ne peut se permettre de se tirer autant de balle dans le pied. Le système en 3-4-2-1 était fait pour les deux pistons que sont l’Anglais et Abner. Ca n’a clairement pas été un cadeau et Maitland-Niles continue son chemin de croix dans cette première partie de saison. Capable du meilleur comme du pire, ce dimanche, c’était malheureusement la mauvaise version du numéro 98.

    On a moins aimé

    Un Sulc peu inspiré

    Ils pourraient être beaucoup à intégrer ces flops, mais si l’on se restreint à l’animation offensive du soir, Pavel Sulc n’a pas été à son avantage. Il y a bien eu ce contre express à la 37e minute qui a amené la plus grosse occasion de l’OL en première mi-temps, mais le Tchèque n’a pas eu l’impact qu’on a pu lui connaitre ces derniers matchs. Peu à l’aise techniquement avec des contrôles parfois trop longs sur la pelouse détrempée, le joueur offensif n’a que très peu été aux abords de la surface quand la formation lyonnaise était encore à onze. Forcément, en passant à dix, les consignes ont été différentes, mais quand Moreira a su faire des différences à son entrée, Sulc est resté encore assez discret. Sans dire qu'il a été mauvais, il n'a pas eu le rayonnement attendu.

    3 commentaires
    1. Avatar
      ggs - dim 7 Déc 25 à 23 h 13

      Rien a dire, on est versatile et sous courant alternatif
      Faut pas espérer beaucoup mieux

    2. Avatar
      MIMI38 - dim 7 Déc 25 à 23 h 21

      Quand on voir Maitland ce soir et celui qui va le remplacer le ou les matches suivants , j aimerai avoir une petite pensée pour Sael Kumbedi , qui sans etre le meilleur latéral du monde , commençait a progresser et ne serait pas ridicule en ce moment...c 'est qu un avis....

    3. janot06
      janot06 - dim 7 Déc 25 à 23 h 26

      Maigre consolation, cette journée nous aura permis de grignoter une place au classement mais ce n'est pas grâce à nos joueurs.
      Il y avait un bon coup à faire. Encore raté mais dans le genre, on est des spécialistes.

    derniers commentaires
