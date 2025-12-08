Lorient - OL (1-0) : Mvogo a écœuré les attaquants lyonnais

Malgré une première mi-temps indigeste, l’OL aurait pu espérer ramener un point de Lorient. Il aurait fallu pour cela ne pas tomber sur un Yvon Mvogo des grands soirs.

À Lorient, la pluie n’a pas été un frein pour la fête. À l’occasion des célébrations des 30 ans du groupe de supporters "Ultras Merlus 95", le Moustoir avait revêtu ses plus beaux habits. Avec l’OL comme adversaire, difficile de rendre la soirée plus historique. Encore fallait-il gagner pour que l’anniversaire ne soit pas gâché. Comme les Lyonnais une semaine plus tôt, Lorient a mis les ingrédients nécessaires pour signer une quatrième victoire cette saison en Ligue 1 (1-0). Treizièmes avec dix-sept points, les Merlus se sont donné un peu d’air dans la course au maintien. "Quand l'état d'esprit est comme ça, que les joueurs sont à 1 000 %, ça se sent, s’est félicité Olivier Pantaloni après la rencontre. On a retrouvé une solidité défensive. On est dans les clous pour le maintien, il va falloir chercher à engranger la semaine prochaine encore."

Cinq tirs cadrés pour l'OL

Vainqueur 1-0 de l’OL, le FC Lorient aurait malgré tout pu déchanter dans cette soirée dominicale. En plus de manquer de précisions et de chance devant la cage de Dominik Greif, les Bretons ont vu les coéquipiers de Corentin Tolisso se montrer plus insistants en deuxième mi-temps. Il a alors fallu un Yvon Mvogo des grands soirs pour garder la cage lorientaise inviolée. "Il nous maintient dans le match, il fait quelques parades à 1-0, et il était aussi important d’obtenir ce clean-sheet." Du côté lyonnais, la série de trois matchs sans prendre de buts a pris fin au Moustoir.