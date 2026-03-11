OL : comment redresser la barre pour ne pas tout perdre en mars ?

Avec quatre matchs au programme ce mois-ci, dont une double confrontation européenne face au Celta, l’OL doit retrouver l’allant qu’il affichait jusqu’à la mi-février. Ce lundi soir, l’équipe de TKYDG s’est penchée sur le sujet, troisième thème de l’émission.

Les Lyonnais sont à la peine. Sans victoire depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues, l’équipe de Paulo Fonseca semble en panne de solutions offensives, handicapée par un long cortège de blessures. À trois jours d’un déplacement périlleux en Galice pour affronter le Celta en huitième de finale d’Europa League, les interrogations fusent. L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" a évoqué plusieurs pistes pour sortir de cette mauvaise passe.

" C’est en équipe qu’il faut régler le problème"

Pour notre consultant Nicolas Puydebois, l’ambiance d’un match européen pourrait galvaniser les joueurs : "Je ne suis pas si pessimiste. J’attends une réaction d’orgueil, et la coupe d’Europe a une saveur particulière pour les joueurs. Ces matchs peuvent faire disparaître la pression et la fatigue".

Pour son compère Enzo Réale, la réponse doit être collective :" Les leaders ont un rôle clé dans cette période. On est moins performants car les cadres sont émoussés. Morton est moins influent, tout comme Tolisso et Endrick. Mais c’est en équipe qu’il faut régler le problème. Il ne faut pas penser qu’un seul joueur peut sortir l’équipe de cette phase difficile."

À Vigo, les Lyonnais seront attendus de pied ferme. Comme ils l’ont montré ces derniers mois, ils devront retrouver leur solidarité, au moins pour conserver le droit de rêver au match retour, le 19 mars prochain à 18h45.