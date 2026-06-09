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Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
Castello Lukeba, ancien défenseur de l’OL avec les Bleus (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Et si Castello Lukeba (ex-OL) rejoignait Clinton Mata avec l'Angola ?

  • par David Hernandez

    • Ayant connu une sélection avec l'équipe de France, Castello Lukeba reste toutefois éligible à une autre sélection nationale. La fédération angolaise tente de séduire l'ancien défenseur de l'OL.

    À la différence de ses compères de formation que sont Rayan Cherki, Bradley Barcola et Malo Gusto, il n'a pas réussi à prendre l'avion pour les États-Unis. Ayant connu une première sélection chez les Bleus en octobre 2023, Castello Lukeba n'a pas su convaincre Didier Deschamps de faire plus souvent appel à lui. La concurrence est certes rude en défense centrale, mais le choix de signer au RB Leipzig ne semble pas avoir porté ses fruits pour devenir un indiscutable en sélection, où même Maxence Lacroix lui est désormais préféré. De quoi réfléchir à un changement de nationalité sportive, son unique sélection ayant été dans un amical ? Au sein de la Fédération angolaise, on fait tout pour, en tout cas.  « Nous essayons de le convaincre d'accepter notre projet. Nous avons eu une conversation avec lui », a expliqué le vice-président de la Fédération (FAF), Carlos Alonso.

    Un nouveau sélectionneur en France qui peut rebattre les cartes

    Actuellement en Angola pour ses vacances estivales, Castello Lukeba a des origines angolaises par ses parents et peut donc logiquement demander ce changement de nationalité sportive, comme le permet le règlement de la FIFA. Alors pourrait-on voir une défense centrale composée de l'ancien Lyonnais et de Clinton Mata ? La porte paraît pour l'instant assez fermée, comme le reconnaît le vice-président de la FAF : "Il croit toujours pouvoir jouer pour la France", lui qui avait reçu une présélection pour le Mondial 2026. D'autant plus qu'un nouveau sélectionneur va débarquer sur le banc des Bleus et que cela risque de redistribuer les cartes.

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