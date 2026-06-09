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Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
Corentin Tolisso lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : l'OL connaitra son calendrier 2026-2027 ce mercredi 10 juin

  • par David Hernandez

    • À moins de vingt jours de la reprise de l'entraînement, les joueurs et le staff de l'OL vont découvrir le calendrier qui les attend en Ligue 1 la saison prochaine. Il sera dévoilé ce mercredi 10 juin à partir de 15h.

    Pour ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux, l'heure est à la détente pour les joueurs de l'OL. Enfin pour ceux qui ne sont pas à la Coupe du monde 2026 ou qui ne disputent pas le Tournoi Maurice Revello, par exemple. Néanmoins, pour les autres, le programme se limite à profiter du soleil, recharger les batteries, tout en suivant les directives du staff pour se maintenir en forme en vue de la reprise de l'entraînement le 29 juin prochain. Il sera alors temps de mettre le bleu de chauffe avec une préparation intense pendant un mois avec en ligne de mire le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Il y aura ensuite un potentiel barrage aller avant que la Ligue 1 ne reprenne ses droits.

    Une première sortie à l'extérieur pour l'OL ?

    La reprise se tiendra le week-end du 23 août et l'on connaitra bientôt les affiches de ce retour du championnat de France. Pour l'OL, le calendrier devrait commencer à l'extérieur à cause des demi-finales de Top 14 qui se tiendront au Parc OL lors de la 33e journée et qui pousseront donc les Lyonnais à jouer l'avant-dernière journée loin de Décines. Mais contre qui sera cette entrée en matière ? Le suspense prendra fin ce mercredi 10 juin à 15h avec l'annonce du calendrier 2026-2027 de la Ligue 1, sans derby malheureusement.

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