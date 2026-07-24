OL – Wolfsburg : Fonseca satisfait du travail de son groupe

L'OL a bouclé sa préparation en Allemagne par une victoire 2-0 contre Wolfsburg. Paulo Fonseca a livré ses impressions au micro du club.

Un succès pour clôturer le stage allemand. Vainqueur 2-0 de Wolfsburg pour son avant-dernier match de préparation, l'OL a livré une prestation sans magie mais suffisamment sérieuse pour satisfaire son entraîneur. Pour la chaîne du club, Paulo Fonseca est revenu à chaud sur la rencontre. Le stratège lusophone a d'abord tenu à souligner la solidité défensive affichée par ses hommes : "Nous avons eu besoin de nous adapter mais je pense que c'était un match tranquille défensivement." Malgré une pelouse peu favorable aux techniciens, le coach lyonnais a globalement salué la copie rendue par son groupe : "On a fait un bon match. Le terrain était aussi très difficile, ce n'est pas un bon terrain pour jouer. Je suis satisfait."

"Je pense que l'équipe a beaucoup progressé"

Fonseca en a également profité pour saluer le retour de Fofana : "Nous avons besoin de joueurs comme Malick", s'est réjoui le Portugais. La bonne performance de Duranville n'est pas passée inaperçue : "Je pense que Julien a fait un bon match, pour moi le meilleur match qu'il ait livré jusqu'à maintenant." Enfin, à l'heure où le mercato entre dans sa dernière ligne droite, Paulo Fonseca s'est montré enthousiaste à l'idée de voir arriver rapidement de nouvelles recrues : "Je crois que dans les prochains jours de nouveaux joueurs vont arriver pour aider l'équipe."







