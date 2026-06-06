Le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en mai 2027. Conséquence, les Lyonnais ne pourront pas accueillir la 33e journée de Ligue 1. Mécaniquement, cela signifie qu'ils devraient conclure la saison à domicile le week-end suivant.

Avant le coup d'envoi de la saison, c'est toujours un moment attendu avec impatience. Dans quelques semaines, la LFP dévoilera son calendrier pour la Ligue 1 2026-2027. Une révélation importante pour les supporters et les observateurs de notre championnat. Mais avant même que ces informations ne soient connues, on peut tirer quelques conclusions. Par exemple, l'OL devrait conclure l'exercice à venir chez lui, à Décines.

En effet, le règlement veut qu'une équipe joue à la fois à domicile et à l'extérieur lors des deux dernières journées. Or, les Rhodaniens ne pourront pas recevoir le week-end du 22 mai 2027. L'antre de l'Olympique lyonnais sera le théâtre des finales des coupes d'Europe de rugby à ce moment-là. Pendant ce temps, Corentin Tolisso et ses coéquipiers joueront un 33e match en Ligue 1.

Premier match à l'extérieur pour l'OL ?

Normalement, la LFP les fera voyager pour des raisons organisationnelles à l'occasion de cette future rencontre. Et donc, mécaniquement, ils accueilleront la semaine suivante, pour la J34. Comme cette année finalement, même s'il faudra espérer un dénouement autrement plus joyeux que celui contre Lens le 17 mai dernier (0-4), qui avait gâché la fête. Par ailleurs, le principe de réciprocité voudrait que les joueurs de Paulo Fonseca entament la compétition loin de leur base, face à l'adversaire qu'ils recevront le 29 mai 2027 pour le bouquet final.

À noter que la logique sera la même le week-end du 7 novembre. L'équipe de France de rugby affrontera les Fidji au Parc OL. Les Lyonnais seront donc amenés à se déplacer pour disputer la J10 qui aura lieu au même moment.