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Lily Yohannes, internationale des Etats-Unis
Lily Yohannes, internationale des Etats-Unis (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : duel entre Lyonnaises lors de Brésil - États-Unis ce samedi

  • par Gwendal Chabas

    • Moment fort ce samedi avec une confrontation entre le Brésil - États-Unis à 23h30. Trois joueuses d'OL Lyonnes prendront part à cette affiche.

    Les supporters d'OL Lyonnes avaient une soirée chargée vendredi s'ils voulaient suivre l'ensemble des joueuses du club en action à l'international. Le menu sera plus léger ce samedi. Cependant, le programme contient un intéressant Brésil - États-Unis. Autrement dit, le futur pays hôte du Mondial 2027 contre l'un des prétendants au titre dans un an. Du côté rhodanien, ce match a de quoi intriguer.

    En effet, à l'occasion de la double confrontation (seconde manche dans la nuit de mardi à mercredi), Tarciane fera face à ses coéquipières lyonnaises, Lily Yohannes et Lindsey Heaps, même si cette dernière a quitté l'équipe après la finale de D1 la semaine passée. Reste à voir comment l'entraîneur brésilien Arthur Elias et son homologue Emma Hayes géreront les temps de jeu lors de ces affiches amicales. Première indication à 23h30, horaire de la première rencontre.

    Le Malawi de Chawinga veut retrouver sa confiance

    Un peu plus tôt, à 15 heures, le Malawi de Tabitha Chawinga espère se rattraper. En Tanzanie, les Malawites ont perdu la première partie contre leur hôte malgré leur domination (1-0). À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, elles chercheront à reprendre confiance en obtenant un bon résultat.

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