Matt Turner défiera la Bosnie-Herzégovine en 16es de finale de la Coupe du monde. Le gardien appartenant à l'OL devrait être sur le banc avec les États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi (2 heures).

Premiers du groupe D, les Américains ont validé leur qualification malgré une défaite face à la Turquie lors de la dernière journée (3-2). Auparavant, la sélection américaine s'était imposée contre le Paraguay (4-1) puis l'Australie (2-0). De son côté, la Bosnie-Herzégovine a terminé troisième du groupe B derrière la Suisse et le Canada. Les Bosniens ont notamment dominé le Qatar (3-1) avant d'obtenir leur billet pour la phase à élimination directe. La Team USA apparaît favorite de ce 16e de finale dont le coup d'envoi est prévu à 2 heures dans la nuit de mercredi à jeudi.

Turner toujours en attente

Resté sur le banc lors des deux premières rencontres de la phase de groupes, Matt Turner a eu l'opportunité d'être titulaire lors du dernier match face à la Turquie. Le portier de 32 ans, prêté au New England Revolution depuis l'hiver dernier, est deuxième dans la hiérarchie depuis la Coupe du monde. Son temps de jeu devrait donc être restreint au cours du reste de la compétition. Le vainqueur de la confrontation entre les États-Unis et la Bosnie retrouvera ensuite le Sénégal de Moussa Niakhaté ou la Belgique en 8es de finale, le mardi 7 juillet à 2 heures du matin.