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Maïssa Fathallah, joueuse d’OL Lyonnes (@OL Lyonnes)

OL Lyonnes : Fathallah, Rafalski, Ouazar... Un trio de jeunes qui a faim

  • par Gwendal Chabas

    • En deux semaines, OL Lyonnes a annoncé les prolongations de trois jeunes joueuses. Maïssa Fathallah, Romane Rafalski et Ambre Ouazar incarnent la nouvelle génération lyonnaise.

    Elle n'a peut-être pas autant joué qu'espéré, mais cela reste un premier exercice d'apprentissage. À 17 ans, Maïssa Fathallah a disputé cinq rencontres avec les grandes. Un an après la signature de son premier contrat professionnel, la défenseure a vu son bail s'étendre jusqu'en 2029 mardi, avec une année de plus dans la besace. L'occasion pour elle de revenir sur cet exercice particulier.

    En effet, elle a découvert un tout autre univers, même si elle est parfois redescendue d'un ou deux étages, des U19 à la réserve en D3. "Je me suis sentie bien entourée, que ce soit avec mes coéquipières ou avec le staff. Les filles essaient de m'accompagner au maximum car elles savent que ce n'est pas facile d'enchaîner entre l'école et le foot. Elles prennent de mes nouvelles. Les coachs et les kinés sont attentifs aussi, a-t-elle confié au micro du club. Sur le terrain, j'ai envie d'emmagasiner tout ce que je peux, notamment lors des matchs de Ligue des champions."

    "Peu importe avec qui on joue, il faut justifier notre statut"

    Désormais, la Francilienne de naissance n'est plus seule. Les 19 et 25 juin, Romane Rafalski et Ambre Ouazar (19 ans) ont également franchi cette étape. Certes de deux ans leur cadette, Maïssa Fathallah peut s'appuyer sur ses camarades de l'Académie. "C'est vrai qu'avec Ambre et Romane, on est assez proches. On échange sur la saison qui nous attend, on en discute pour être fin prêtes. En arrivant dans un groupe comme celui-ci, très expérimenté, on doit montrer qu'on est au niveau. On reste très soudées, on se tire vers le haut, on se donne des conseils, on s'encourage, a-t-elle énuméré. Peu importe où on joue, en U19, en réserve, il faut justifier notre statut car nous sommes des joueuses professionnelles."

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