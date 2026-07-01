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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes (@OL)

Mercato : un an de plus pour Maïssa Fathallah à OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Jeune espoir de l'Académie, Maïssa Fathallah est désormais liée à OL Lyonnes jusqu'en 2029. Elle avait signé son premier contrat professionnel l'an dernier.

    On a pu la voir à l'œuvre à "seulement" cinq reprises avec les grandes en 2025-2026, mais cela suffit à semer des promesses pour l'avenir. À 17 ans, Maïssa Fathallah incarne le futur d'OL Lyonnes, elle qui avait paraphé son premier contrat professionnel en juin 2025. Un bail de trois ans très classique dans cette situation. Sa prolongation d'une saison, jusqu'en 2029, n'est donc pas une surprise non plus au vu de son potentiel. La défenseure au profil polyvalent s'est également illustrée en réserve et avec les U19, catégorie dans laquelle elle est aussi championne de France.

    OL Lyonnes sécurise ses jeunes joueuses

    Victorieuse de la Première Ligue également, elle a vécu un exercice d'apprentissage auprès du groupe de Jonatan Giráldez. À la reprise le 27 juillet prochain, elle évoluera à nouveau aux côtés de Wendie Renard et Ingrid Engen, un gain d'expérience précieux. Ajoutons que la native de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a connu cinq sélections avec les U19 françaises cette année.

    Ce renouvellement de la joueuse de la génération 2009 suit les signatures récentes de Romane Rafalski et d'Ambre Ouazar. Reste à voir quelle place auront ces visages juvéniles dans la rotation de l'entraîneur espagnol.

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