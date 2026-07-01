Actualités
Ballons terrain d'entraînement de l'OL
Ballons terrain d’entraînement de l’OL / (Crédit : Romane Thevenot)

Premier adversaire de l'OL, Mâcon 71 a lui aussi repris l'entraînement

  • par Gwendal Chabas

    • Dans une semaine, l'OL affrontera Mâcon 71 au GOLTC. Les hommes de Kévin Garnier sont eux aussi de retour sur les terrains pour entamer la pré-saison.

    Ils seront quelques-uns à se rappeler de bons souvenirs lors de ce premier match amical. Le mercredi 8 juillet, l'OL recevra Mâcon 71 au centre d'entraînement (10h30). Une affiche à huis clos qui servira de véritable lancement pour les deux équipes dans leur pré-saison. D'ailleurs, elles ont toutes les deux repris le travail en ce début de semaine, avec notamment les premières sorties sur le terrain pour les joueurs.

    Avec Nicolas Puydebois et Madyan Sounni

    Rappelons que l'institution de Saône-et-Loire a changé d'entraîneur cet été. C'est désormais Kévin Garnier qui gère la formation pensionnaire de National 3. Son nouvel adjoint, Nicolas Puydebois, a également rejoint l'encadrement technique à l'intersaison, quittant de fait le Goal FC. Autre ex-Lyonnais dans les rangs mâconnais, Madyan Sounni, qui vient tout juste de signer.

    Pour cette opposition, les deux groupes seront donc plus ou moins à égalité sur la préparation. À un mois du véritable objectif, les tours préliminaires, les Rhodaniens se serviront avant tout de ce premier duel pour remettre le bleu de chauffe en condition de match. Son adversaire, lui, participera à une rencontre de prestige, mais aura envie d'embêter son club partenaire. En tout cas, il ne compte pas lui faciliter la vie.

    à lire également
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : déjà un blessé dans les rangs lyonnais

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    Premier adversaire de l'OL, Mâcon 71 a lui aussi repris l'entraînement 09:25
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : un an de plus pour Maïssa Fathallah à OL Lyonnes 08:40
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : déjà un blessé dans les rangs lyonnais 08:00
    Coupe du monde : Moussa Niakhaté (OL), l'indispensable de Pape Thiaw au Mondial 07:30
    Avant France - Suède, Kim Källström (ex-OL) raconte son affection pour Lyon 30/06/26
    Afonso Moreira buteur lors de PSG - OL
    Afonso Moreira (ex-OL) est revenu à Décines pour un dernier au revoir 30/06/26
    Mercato : Bruno Genesio va signer deux ans à l'OM avec plusieurs anciens de l'OL 30/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    OL : le maire de Lyon voit d'un bon œil la prise de contrôle de Michele Kang 30/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Salma Paralluelo face à Wendie Renard lors de FC Barcelone - OL Lyonnes
    Ligue des champions : avec OL Lyonnes, qui sont les autres clubs déjà qualifiés ? 30/06/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Ligue 1 : pas de match de l'OL et des autres équipes en clair 30/06/26
    Pavel Sulc avec les Tchèques face à la Corée du Sud lors du Mondial
    OL : les "Mondialistes" devraient avoir deux semaines de vacances 30/06/26
    Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
    OL : Yaremchuk reprend avec l'Olympiakos, le chantier du numéro 9 reste ouvert 30/06/26
    Julien Duranville sous les couleurs du Borussia Dortmund
    OL - Mercato : les recrues attendues à partir du 1er juillet 30/06/26
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    L'OL chercherait encore deux matchs pour sa préparation 30/06/26
    Duje Caleta-Car, joueur de l'OL
    OL - Mercato : des prêts pour Matt Turner et Duje Caleta-Car ? 30/06/26
    L'OL sait aussi former des défenseurs 30/06/26
    OL : formé au club, Madyan Sounni retrouvera les Lyonnais avec Mâcon 71 30/06/26
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    L'OL tourne le dos à la multipropriété 30/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut