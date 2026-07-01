Dans une semaine, l'OL affrontera Mâcon 71 au GOLTC. Les hommes de Kévin Garnier sont eux aussi de retour sur les terrains pour entamer la pré-saison.

Ils seront quelques-uns à se rappeler de bons souvenirs lors de ce premier match amical. Le mercredi 8 juillet, l'OL recevra Mâcon 71 au centre d'entraînement (10h30). Une affiche à huis clos qui servira de véritable lancement pour les deux équipes dans leur pré-saison. D'ailleurs, elles ont toutes les deux repris le travail en ce début de semaine, avec notamment les premières sorties sur le terrain pour les joueurs.

Avec Nicolas Puydebois et Madyan Sounni

Rappelons que l'institution de Saône-et-Loire a changé d'entraîneur cet été. C'est désormais Kévin Garnier qui gère la formation pensionnaire de National 3. Son nouvel adjoint, Nicolas Puydebois, a également rejoint l'encadrement technique à l'intersaison, quittant de fait le Goal FC. Autre ex-Lyonnais dans les rangs mâconnais, Madyan Sounni, qui vient tout juste de signer.

Pour cette opposition, les deux groupes seront donc plus ou moins à égalité sur la préparation. À un mois du véritable objectif, les tours préliminaires, les Rhodaniens se serviront avant tout de ce premier duel pour remettre le bleu de chauffe en condition de match. Son adversaire, lui, participera à une rencontre de prestige, mais aura envie d'embêter son club partenaire. En tout cas, il ne compte pas lui faciliter la vie.