Mardi, le contrat de Rachid Ghezzal avec l'OL a pris fin. Son club en a profité pour le remercier pour cette année, lui qui était revenu à la surprise générale en septembre 2025.

Le joueur lui-même avait annoncé la fin de l'aventure à l'issue du championnat, en mai. Revenu, un peu à la surprise générale, en septembre 2025, Rachid Ghezzal aura disputé 12 rencontres sur l'exercice 2025-2026, étant à la fois freiné pour des raisons administratives en Ligue Europa et par des pépins physiques. On l'aura peu vu donc, mais le natif de Décines-Charpieu a surtout eu son apport à l'intérieur du groupe. À 34 ans, il pourrait désormais poursuivre sa carrière dans les bureaux, bien qu'il n'ait pas encore précisé s'il raccrochait les crampons.

Quelle suite désormais pour Ghezzal ?

Le 30 juillet, alors que son contrat prenait officiellement fin, son club formateur a exprimé ses remerciements. "Merci Rachid pour ton retour, tes précieux conseils dans le vestiaire et tes 12 matchs disputés cette saison", a écrit l'OL. Quelle sera la suite désormais pour l'ancien international algérien (22 capes) ? On sait qu'il avait entamé un cursus de management du sport à son retour à l'Olympique lyonnais. Au total, il aura porté à 131 reprises la tunique rhodaniens, pour 14 buts et une vingtaine de passes décisives.