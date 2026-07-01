Dans les heures à venir, il deviendra Lyonnais. Julien Duranville, cible de l'OL au mercato estival, a annoncé son départ du Borussia Dortmund.

On l'a dit, l'Olympique lyonnais va officialiser ses recrues à compter de ce mercredi 1er juillet. Sont ainsi attendus Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville. Mais avant que ne tombent les communiqués, certains joueurs prennent les devants et annoncent leur départ. C'est le cas du Belge (deux sélections A), qui a confirmé qu'il quittait le Borussia Dortmund mardi soir. Sur son compte Instagram, l'ailier de 20 ans a adressé un message au club et à ses supporters.

27 matchs en 3 ans à Dortmund

"Mon temps au BVB est terminé. Ce fut un honneur de porter ces couleurs et de représenter cette formation. Je suis incroyablement reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu et aidé tout au long de cette aventure. Merci pour tout", a-t-il écrit. Un adieu après trois ans et demi passés dans la Ruhr, mais seulement 27 rencontres au compteur. Il faut dire que l'attaquant a connu de nombreux pépins physiques qui ont freiné sa progression.

À défaut de briller, il s'est relancé de ce point de vue en Suisse depuis janvier. Lors de son prêt au FC Bâle, il a disputé 17 matchs, pour 2 buts et 1 passe décisive. Pourra-t-il s'inscrire dans la durée à l'OL ? Il doit en tout cas y signer pour cinq ans, jusqu'en 2031. Coût du transfert ? On atteindrait les 5,5 millions d'euros, hors bonus éventuels.