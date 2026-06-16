Ayant signé Kaïl Boudache lundi, l'OL devrait se renforcer avec un autre joueur de 20 ans dans les prochaines heures ou prochains jours. La direction lyonnaise et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant le transfert de Julien Duranville contre un chèque de 5,5 millions d'euros (hors bonus).

Le passage devant la DNCG est pour bientôt et cela occupe forcément les journées lyonnaises. Si la situation n'est pas aussi catastrophique qu'il y a un an, il n'y a pas pour autant eu un retour à la normale qui laisserait penser à un passage sans encombre. La direction de l'OL doit convaincre le gendarme financier aussi bien dans le processus de rachat du club que dans la capacité financière. En ce sens, on attend des départs au sein du club, mais cela n'empêche pas de penser à se renforcer.

Cela reste encore soumis aux sanctions ou non de la DNCG, mais l'OL a avancé ses pions sur plusieurs dossiers. Celui de Kaïl Boudache a été officialisé lundi avec une arrivée libre. Pour les autres, il faudra peut-être patienter encore quelques jours. Mais, comme pour Mads Bidstrup, les négociations pour Julien Duranville ont pris un tournant positif ces dernières heures, selon L'Équipe et Sky Sport Deutschland.

Un intéressement de 20% sur la plus value à la revente

À 20 ans, l'ailier belge devrait bel et bien être l'une des premières recrues estivales lyonnaises. Après deux saisons en Bundesliga, il va connaitre la Ligue 1 puisque l'OL et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant les conditions du transfert. Le quatrième de Ligue 1 va débourser 5,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Duranville. À cette part fixe devraient s'ajouter un bonus de trois millions ainsi qu'un pourcentage à la revente. Ce dernier s'élèverait à 20% selon les informations venues d'Allemagne.