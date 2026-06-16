Ayant signé Kaïl Boudache lundi, l'OL devrait se renforcer avec un autre joueur de 20 ans dans les prochaines heures ou prochains jours. La direction lyonnaise et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant le transfert de Julien Duranville contre un chèque de 5,5 millions d'euros (hors bonus).
Le passage devant la DNCG est pour bientôt et cela occupe forcément les journées lyonnaises. Si la situation n'est pas aussi catastrophique qu'il y a un an, il n'y a pas pour autant eu un retour à la normale qui laisserait penser à un passage sans encombre. La direction de l'OL doit convaincre le gendarme financier aussi bien dans le processus de rachat du club que dans la capacité financière. En ce sens, on attend des départs au sein du club, mais cela n'empêche pas de penser à se renforcer.
Cela reste encore soumis aux sanctions ou non de la DNCG, mais l'OL a avancé ses pions sur plusieurs dossiers. Celui de Kaïl Boudache a été officialisé lundi avec une arrivée libre. Pour les autres, il faudra peut-être patienter encore quelques jours. Mais, comme pour Mads Bidstrup, les négociations pour Julien Duranville ont pris un tournant positif ces dernières heures, selon L'Équipe et Sky Sport Deutschland.
Un intéressement de 20% sur la plus value à la revente
À 20 ans, l'ailier belge devrait bel et bien être l'une des premières recrues estivales lyonnaises. Après deux saisons en Bundesliga, il va connaitre la Ligue 1 puisque l'OL et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant les conditions du transfert. Le quatrième de Ligue 1 va débourser 5,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Duranville. À cette part fixe devraient s'ajouter un bonus de trois millions ainsi qu'un pourcentage à la revente. Ce dernier s'élèverait à 20% selon les informations venues d'Allemagne.
Nuamah, Fofana ou Moreira, Boudache, Himbert, et Duranville, on sera bien sur les ailes.
Avec Morton, Tolisso, Merah, Nartey et Bidstrup, on sera bien au milieu.
Reste le gros chantier de la défense et de la pointe de l'attaque, mais ça dépendra beaucoup des ventes de joueurs.
Au milieu il y a aussi potentiellement Mangala et De Carvalho. Mais je pense qu'au moins un des deux va partir.
Bon la stratégie m'a plutôt l'air d'être d'accumuler les ailiers sur lesquels nous n'avons pas vraiment de certitudes, mais qui peuvent tous exploser. Tous jeunes et dynamiteur. J'espère qu'ils sauront s'adapter au schéma de Fonseca comme Moreira a su le faire.
J'espère quand même que l'on pourra recruter ou au moins garder nos joueurs d'expérience.
S'il se relance ici et exprime tous les espoirs mis en lui , ça pourrait être un coup de fusil terrible et Dortmund le regrettera , mais c'est leur choix de s'en séparer , ils n'ont pas eu la patience d'attendre .
C'est le pb avec les jeunes aujourd'hui , les clubs veulent qu'ils soient au top tout de suite , on ne les laisse pas murir .
En tout cas la cellule recrutement a démarré pied au plancher , avec déjà trois recrues interessantes .
Ce Duranville est un grand talent selon les observateurs , il était prêté en suisse mais s'y ennuyait , il a un niveau supérieur pour ce championnat et il va être interessant de voir ce qu'il fait en ligue 1 .
Fofana pourrait etre vendu en angleterre dans la semaine , et Tessman rapidement aussi .
J'imagine qu'ils ont des certitudes concernant les ventes , sinon ils n'auraient pas pu se permettre d'acheter autant , quelques jours avant le passage devant la DNCG .
Fonseca aura une équipe complète dès la reprise de l'entrainement et pourra travailler sereinement la mise en place de l'équipe pour les échéances d'aout , ça travaille vraiment beaucoup mieux qu'à la fin de l"ère JMA .