Après avoir signé Kaïl Boudache, l'OL semble avoir accéléré les discussions avec le RB Salzbourg concernant Mads Bidstrup. Déjà d'accord avec le joueur, le club lyonnais aurait trouvé un terrain d'entente avec le club autrichien pour un transfert supérieur à dix millions d'euros.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce lundi 15 juin et il paraîtrait que l'OL ait choisi de passer la vitesse supérieure. En ce premier jour de marché des transferts, le club rhodanien a officialisé l'arrivée libre de Kaïl Boudache jusqu'en juin 2031. Un pari sur l'avenir avec l'ancien Niçois qui a donc choisi de signer son premier contrat pro dans la capitale des Gaules à 20 ans. L'international U23 algérien ne sera pas la seule recrue estivale, c'est une certitude. À la reprise le 29 juin prochain, il se pourrait bien qu'il y ait de nouvelles têtes à présenter au reste du groupe. Cela va dépendre du passage réussi ou non devant la DNCG dans les prochains jours, mais l'OL a grandement avancé sur la piste Mads Bidstrup (25 ans).

Un transfert à plus de dix millions d'euros ?

Ayant déjà réussi à convaincre le joueur danois de rejoindre la Ligue 1, la direction lyonnaise devait encore s'entendre avec le RB Salzbourg. Cela semble le cas depuis quelques heures, si l'on en croit L'Équipe. Après des discussions de plusieurs jours, le club français et le club autrichien auraient trouvé un accord concernant un transfert légèrement supérieur à dix millions d'euros, hors bonus éventuel. Une somme conséquente par les temps qui courent à l'OL alors que Bidstrup doit lui s'engager jusqu'en 2031 avec le quatrième du dernier championnat de France.