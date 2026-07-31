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Le stade de Letna, antre du Sparta Prague
Le stade de Letna, antre du Sparta Prague (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Sparta Prague - OL : les Lyonnais ne s'entraîneront pas au stade de Letna lundi

  • par David Hernandez

    • Mettant le cap sur Prague lundi en milieu d'après-midi, les joueurs de l'OL ne découvriront le stade de Letna que le jour du match. Comme à chaque rencontre européenne, hormis terrain synthétique, Paulo Fonseca préfère s'entrainer au GOLTC.

    C'est une manie qui touche de plus en plus de clubs et on peut presque le regretter. Dans un ancien temps, l'entraînement de veille de match était l'occasion de prendre ses marques sur la pelouse de l'adversaire, de prendre ses premiers repères en vue d'un match décisif. Depuis quelques saisons, l'avant-match européen des clubs a perdu un peu de saveur avec des entraîneurs préférant s'entrainer à la maison avant de mettre le cap sur la destination prévue. C'est une nouvelle fois ce qui se passera pour les joueurs de l'OL avant le match contre le Sparta Prague. La délégation lyonnaise rejoindra bien la Tchéquie lundi, vingt-quatre heures avant le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

    Une volonté assumée de Fonseca

    Toutefois, seul Paulo Fonseca, accompagné d'un joueur, remplira ses obligations médiatiques du côté du stade de Letna dans la soirée. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ne découvriront le modeste stade pragois (18 000 places) que pour l'échauffement mardi à 20h30 et s'entraîneront du côté de Décines lundi en milieu de matinée lundi (10h) avant de manger ensemble et de mettre le cap vers la capitale tchèque dans le courant de l'après-midi. Une volonté assumée par Paulo Fonseca qui n'a dérogé à cette règle qu'à une seule reprise la saison passée contre les Young Boys de Berne. Une décision en lien avec le fait que le terrain était un synthétique.

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