OL : le bilan des minutes après la préparation, qui a joué le plus ?

La présaison de l'OL est terminée. En six matchs et 585 minutes au total, une ébauche d'équipe s'est démarquée. Voici les Lyonnais les plus sollicités par Paulo Fonseca cet été.

Une liste de 27 joueurs. Durant la préparation, Paulo Fonseca a fait appel à 27 éléments de son groupe. Pour différentes raisons, il n'a pas pu voir à l'œuvre Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Khalis Merah et Loïs Openda. L'OL a donc 32 footballeurs dans son effectif (en plus du gardien Lassine Diarra). C'est sans doute trop, même s'il faudra suffisamment de munitions pour jongler entre la coupe d'Europe et la Ligue 1.

Un 11 semble se dégager, à l'instant T

Durant la présaison, les Lyonnais ont disputé six matchs amicaux, soit 585 minutes au total. Certaines rencontres ont en effet pris une forme particulière avec des périodes d'une heure. À l'issue de ces affiches, un 11 se dégage, du moins dans l'utilisation du staff. D'assez loin, le trio Clinton Mata (405 minutes) - Corentin Tolisso (400) - Ruben Kluivert (390) est celui qui est resté le plus longtemps sur le terrain. Devant, Julien Duranville (360), Rémi Himbert (375) et Kaïl Boudache (375) ont pu s'exprimer.

Au milieu, on retrouve Tyler Morton (360) et Tanner Tessmann (300). Enfin, Mohamed Ouedraogo (360) semble avoir pris le dessus sur Abner (210) à gauche de l'arrière-garde. Tout cela n'est évidemment que théorique à ce stade de l'exercice. Les quatre "renforts" du mois d'août font progressivement retrouver une place chez les titulaires ou dans la rotation. Sans oublier Malick Fofana (45 minutes) et Ernest Nuamah (30), qui sont à peine de retour. Puis, Matthieu Louis-Jean (directeur sportif) a prévenu que le mercato allait encore modifier le vestiaire.

Les temps de jeu joueur par joueur :