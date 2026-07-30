OL : le bilan des minutes après la préparation, qui a joué le plus ?

La présaison de l'OL est terminée. En six matchs et 585 minutes au total, une ébauche d'équipe s'est démarquée. Voici les Lyonnais les plus sollicités par Paulo Fonseca cet été.
Une liste de 27 joueurs. Durant la préparation, Paulo Fonseca a fait appel à 27 éléments de son groupe. Pour différentes raisons, il n'a pas pu voir à l'œuvre Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Khalis Merah et Loïs Openda. L'OL a donc 32 footballeurs dans son effectif (en plus du gardien Lassine Diarra). C'est sans doute trop, même s'il faudra suffisamment de munitions pour jongler entre la coupe d'Europe et la Ligue 1.
Un 11 semble se dégager, à l'instant T
Durant la présaison, les Lyonnais ont disputé six matchs amicaux, soit 585 minutes au total. Certaines rencontres ont en effet pris une forme particulière avec des périodes d'une heure. À l'issue de ces affiches, un 11 se dégage, du moins dans l'utilisation du staff. D'assez loin, le trio Clinton Mata (405 minutes) - Corentin Tolisso (400) - Ruben Kluivert (390) est celui qui est resté le plus longtemps sur le terrain. Devant, Julien Duranville (360), Rémi Himbert (375) et Kaïl Boudache (375) ont pu s'exprimer.
Au milieu, on retrouve Tyler Morton (360) et Tanner Tessmann (300). Enfin, Mohamed Ouedraogo (360) semble avoir pris le dessus sur Abner (210) à gauche de l'arrière-garde. Tout cela n'est évidemment que théorique à ce stade de l'exercice. Les quatre "renforts" du mois d'août font progressivement retrouver une place chez les titulaires ou dans la rotation. Sans oublier Malick Fofana (45 minutes) et Ernest Nuamah (30), qui sont à peine de retour. Puis, Matthieu Louis-Jean (directeur sportif) a prévenu que le mercato allait encore modifier le vestiaire.
Les temps de jeu joueur par joueur :
- Clinton Mata : 405 min sur 585
- Corentin Tolisso : 400 minutes sur 585
- Ruben Kluivert : 390 min
- Kaïl Boudache : 375 min
- Rémi Himbert : 375 min
- Ainsley Maitland-Niles : 365 min
- Julien Duranville : 360 min
- Mohamed Ouedraogo : 360 min
- Tyler Morton : 360 min
- Tanner Tessmann : 300 min
- Dominik Greif : 300 min
- Rémy Descamps : 240 min
- Abner : 210 min
- Noah Nartey : 210 min
- Mads Bidstrup : 210 min
- Orel Mangala : 210 min
- Alejandro Gomes Rodríguez : 210 min
- Noham Kamara : 205 min
- Steeve Kango : 195 min
- Adil Hamdani : 195 min
- Melvin Otobo : 115 min
- Mathys De Carvalho : 155 min
- Enzo Molebe : 120 min
- Justin Bengui : 45 min
- Malick Fofana : 45 min
- Ernest Nuamah : 30 min
- Pavel Šulc : 20 min
- Lassine Diarra : 0 min
Je me suis amusé à faire un comparatif entre les matchs de prépa des 5 dernières années et le bilan final en L1
Voici le bilan, année par année, avec le nombre de victoires, de nuls et de défaites en matchs amicaux :
2026 : 4 victoires – 0 nul – 2 défaites
2025 : 3 victoires – 1 nul – 2 défaites
2024 : 3 victoires – 1 nul – 1 défaite
2023 : 3 victoires – 0 nul – 2 défaites
2022 : 2 victoires – 2 nuls – 1 défaite
2021 : 2 victoires – 0 nul – 2 défaites
2020 : 1 victoire – 2 nuls – 1 défaite
2020-2021 : 4ᵉ
2021-2022 : 8ᵉ
2022-2023 : 7ᵉ
2023-2024 : 6ᵉ
2024-2025 : 6ᵉ
2025-2026 : 4ᵉ
Si on compare avec les matchs amicaux, on remarque qu'il n'y a pas de corrélation évidente : par exemple, l'OL avait une très bonne préparation en 2022 (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite) mais a terminé 8ᵉ, alors qu'en 2025-2026, malgré deux défaites en préparation, le club a fini 4ᵉ.
Idem de 2015 à 2020
2015 : 1 V – 0 N – 2 D → 2ᵉ en Ligue 1
2016 : 1 V – 0 N – 2 D → 4ᵉ en Ligue 1
2017 : 2 V – 1 N – 1 D → 3ᵉ en Ligue 1
2018 : 1 V – 1 N – 2 D → 3ᵉ en Ligue 1
2019 : 1 V – 0 N – 4 D → 7ᵉ en Ligue 1
2020 : 1 V – 2 N – 1 D → 4ᵉ en Ligue
Concernant la corrélation entre la préparation et la saison, elle est faible :
Les meilleures saisons (2015 : 2ᵉ, 2017 : 3ᵉ, 2018 : 3ᵉ) n'ont pas forcément été précédées de bonnes préparations.
La plus mauvaise saison de la période (2019 : 7ᵉ) correspond bien à une préparation très mauvaise (1 victoire – 4 défaites).
Mais l'inverse n'est pas vrai : une bonne préparation ne garantit pas une bonne saison.
Petite précision. 300 minutes pour Tessman passé sur le terrain ! Parce qu'il n'en a joué que la moitié maximum...si on peut dire