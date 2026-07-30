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Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le médecin Manuel Afonso s'exprime après son départ de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Cet été, l'OL a modifié sa cellule de performance. Le médecin Manuel Afonso a été remplacé par Yann Fournier au poste de numéro un. Pour le docteur, "une page se tourne".

    Il n'y a pas que sur le terrain que ça bouge à l'OL. Dans le staff aussi, on note du changement. Antonin Da Fonseca est de retour à Décines, en lieu et place de Rick Cost comme responsable de la performance. Depuis cet été, Yann Fournier est devenu le médecin principal. Il succède à Manuel Afonso, qui occupait cette fonction depuis janvier 2025. Ce professionnel expérimenté était auparavant passé par la Fédération sénégalaise de football ou encore Troyes.

    "Cette expérience restera particulière"

    Après ce passage d'un an et demi dans le Rhône, le docteur tenait à "remercier les joueurs, les staffs sportif, médical et performance, ainsi que l'ensemble des collaborateurs du club, avec qui j'ai eu le privilège de travailler au quotidien. Chaque expérience laisse une trace. Celle-ci restera particulière, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Derrière chaque match, il y a des femmes et des hommes qui œuvrent, souvent loin des projecteurs. J'ai eu la chance de faire partie de cette aventure. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce chapitre de mon parcours. Une page se tourne."

    Rappelons qu'Emmanuel Dielemans vient désormais compléter l'équipage avec Yann Fournier. Le praticien de 31 ans officiait au Havre jusqu'à la fin de l'exercice 2025-2026. 

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    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 30 Juil 26 à 12 h 55

      "chaque expérience laisse une trace, celle-ci restera particulière"
      C'est moi ou il s'est passé quelque chose de difficile à vivre pour lui ? On sent de la rencoeur...

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      1. Gerard
        Gerard - jeu 30 Juil 26 à 13 h 09

        Bonjour "JUNIDU36",
        Voici ce que j'ai trouvé; "Afonso a été critiqué pour la gestion des blessures des joueurs. Les performances de l'équipe ont été affectées par des absences prolongées de certains joueurs clés, ce qui a suscité des doutes sur l'efficacité des traitements et des soins apportés.
        Des allégations de malversations concernant la gestion de l'équipe médicale ont également été évoquées. Cela a conduit à une perte de confiance dans sa capacité à gérer la santé des joueurs."
        ???
        Je n'ai pas senti de différence hier soir ! (Je plaisante)

        Sans rire, elle ne te fait pas "peur" notre équipe ?

        "Allez l'OL" !

        Signaler

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