Real Betis - OL (4-0) : forcément préoccupant

Mardi prochain, l'OL affrontera le Sparta Prague en Ligue des champions. Et après la leçon subie face au Real Betis (4-0), on se dit qu'il n'est pas prêt pour ce rendez-vous. Difficile d'émettre un autre constat.

Inquiétant, préoccupant, alarmant... Après le revers de l'OL face au Real Betis du côté de Cadix, choisissez le synonyme qui convient avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Un 4-0, ça frappe, ça choque. Les Lyonnais ont tout simplement pris une leçon mercredi pour leur dernier match de préparation face à des Sévillans qui sont à la moitié de leur présaison. Cela rappelle l'ultime journée de Ligue 1 en 2025-2026, avec la claque lensoise infligée dans un stade de Décines au souffle coupé (0-4 également).

Défensivement, ça fait peur

Vu comme ça, on a l'impression de virer au dramatique, mais excepté la frappe de Kaïl Boudache au-dessus (17e), le centre qui traverse la surface de réparation de Tyler Morton (48e) et le tir raté d'Orel Mangala (84e), Álvaro Valles, le gardien, a passé une soirée tranquille. Que faut-il ressortir comme autres problèmes après cette partie ? Les coups de pied arrêtés déjà, qui ont offert les deux premiers buts aux hommes de Manuel Pellegrini (23e et 44e). Sur l'aspect défensif, cela illustre bien la complexité de la prestation rhodanienne, avec souvent du retard sur le receveur, et toujours ce laxisme et ses erreurs qui provoquent la troisième réalisation sur un contre après un corner (58e), notamment.

Offensivement, le bilan est que cette formation est trop légère à ce niveau. Rémi Himbert fait ses 18 ans, Julien Duranville est très brouillon et Kaïl Boudache, bien que remuant, a encore une marge de progression dans le dernier geste. Enfin le milieu Tanner Tessmann - Corentin Tolisso - Tyler Morton a manqué de justesse pour trouver les attaquants ou pour créer le danger ballon au pied. Plus généralement, certaines séquences pas inintéressantes ont été avortées à cause de fautes techniques pénalisantes.

Paulo Fonseca n'a pas eu les réponses qu'il espérait

Un tableau peu reluisant alors qu'il faudra se rendre à Prague mardi. "Après cette défaite, les sensations sont négatives. Je pense que nous avons rencontré des difficultés dans beaucoup de secteurs. Nous avions le ballon, mais lorsque nous attaquions, nous l’avons perdu trop souvent. Nous avons manqué d’énergie et d’agressivité dans les duels individuels. Ce sont parfois des résultats qui nous confrontent à la réalité. Nous devons bien réfléchir à ce que nous allons faire lors de la prochaine confrontation, car si nous jouons avec cet état d’esprit, ce sera difficile", a prévenu Paulo Fonseca au micro d'OL Play.

L'entraîneur portugais est tombé de haut avec ce deuxième revers estival (pour quatre succès). "Jusqu’à présent, l’équipe avait envoyé de bons signaux, mais la sortie d’aujourd’hui (mercredi) nous laisse avec des interrogations. C’est une rencontre négative, mais nous devons nous en servir pour en tirer quelque chose de positif. Cela nous remet les pieds sur terre", résumait le coach lusophone, dont les sept changements n'ont rien apporté de différent.

L'attaque de l'OL remodelée mardi ?

Le score est éventuellement un peu lourd au vu du scénario, mais il souligne l'écart de niveau dans l'efficacité, ce qui compte tout autant. Lui aussi présent en Espagne, Matthieu Louis-Jean essayait de trouver de quoi nuancer. "Ce fut très compliqué. Nous avons des joueurs qui vont revenir, il y avait des jeunes. Il faut rapidement se remettre en selle pour être prêts mardi. L'affiche de ce (mercredi) soir est négative, mais il ne faut pas tout jeter", insistait le directeur sportif.

Si l'on veut se rassurer, on peut se dire que Malick Fofana et Ernest Nuamah ont pu jouer 30 minutes. Loïs Openda pourrait faire ses débuts contre le Sparta. Mais pour le reste... On est dans l'incertitude avec Mads Bidstrup, Pavel Šulc et Khalis Merah. Et derrière, il faudra faire sans Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico face aux Tchèques. Reste à espérer que cette lourde chute serve d'électrochoc d'ici au 4 août, l'OL pourra de toute manière difficilement faire pire. Aux Lyonnais de réagir pour leur première opposition officielle.