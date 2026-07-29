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Michele Kang, propriétaire de l'OL
Michele Kang, propriétaire de l’OL (@O&L)

OL : une activité économique en baisse sur la saison écoulée

  • par David Hernandez

    • En marge de l'annonce du prêt de Loïs Openda, l'OL a publié son rapport d'activité sur la saison 2025-2026. La publication des comptes de l’exercice précédent se traduit par une baisse de 50 millions d’euros du produit de ses activités.

    Pour connaître l'état réel du club et du déficit en 2025-2026, il faudra patienter encore quelques mois. Néanmoins, mardi soir, l'OL a publié son rapport d'activité sur la saison passée et ce dernier est en baisse par rapport à celui de 2024-2025. Les chiffres de l’activité de cette période, qui va du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, s'élève à 223,3 millions d’euros contre 273,7 millions d’euros sur l’exercice précédent. Ce qui revient à une baisse de 50 millions d’euros (-18 %) en un an. Dans le communiqué publié, le club explique cette baisse par plusieurs facteurs bien identifiés : la chute des droits télé de la Ligue 1 à cause de la rupture anticipée du contrat de DAZN, des événements organisés au Parc OL bien moins nombreux avec seulement trois concerts et un trading de joueurs moins important qu'entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.

    "Le travail d'assainissement de la structure financière va se poursuivre"

    Cette baisse de l'activité économique ne traduit en rien l'état général du club puisque dépendant des différents facteurs sportifs et conjoncturels. Néanmoins, dans son communiqué, l'OL rappelle que "le travail d’assainissement de la structure financière va se poursuivre, ainsi que la mise en place d’une stratégie de croissance des revenus". En reprenant les commandes d'OL Groupe, qui devrait retrouver son appellation lors de la prochaine assemblée générale, Michele Kang va avoir du pain sur la planche. Mais c'est tout sauf une surprise pour l'Américaine qui a déjà commencé ce travail de sape depuis un an déjà.

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