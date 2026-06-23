OL : Kang reste présidente, Gerlinger son directeur général

Dans le cadre de l'accord de rachat de l'OL par Michele Kang, le statu quo sera de mise au niveau de la direction. Malgré son futur statut de propriétaire, l'Américaine gardera son rôle de présidente et pourra toujours s'appuyer sur Michael Gerlinger. L'Allemand conservera ses fonctions de directeur général.

Il faut encore que la DNCG valide la présence de l'OL en Ligue 1 la saison prochaine, mais les récents évènements devraient quand même rassurer le gendarme financier sur une volonté de retour à la normale dans la capitale des Gaules. Tout cela porte le sceau de Michele Kang et de ses équipes grâce au travail réalisé depuis maintenant un an et la terrible annonce du 24 juin 2025. Alors forcément, l'annonce communiquée par Eagle Football Group ce mardi avec un accord en vue du rachat du club par l'Américaine a de quoi donner de l'espoir. Cependant, le club annonce que "dans le cadre du processus règlementaire encadrant le projet de rachat, Michele Kang sera auditionnée par la DNCG dans les jours à venir."

Les deux personnages forts restent à la barre

Future propriétaire du club, Michele Kang ne va pas délaisser pour autant sa casquette de "Présidente-Directrice générale d’EFG et Présidente d’OL SASU", comme communiqué. Elle pourra s'appuyer encore sur Michael Gerlinger, qui conserve son rôle de directeur général et va donc poursuivre sa mission de refaire de l'OL un club avec des finances saines, même si ce n'est pas pour demain et que la situation reste encore préoccupante.