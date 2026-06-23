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Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde
Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde (Photo by Cole Burston / AFP)

OL - Coupe du monde 2026 : un choc pour Nuamah, Caleta-Car et la Croatie doivent rebondir 

  • par David Hernandez

    • Ce mardi, le Ghana peut faire un grand pas vers la qualification. Il faudra battre pour cela l'Angleterre (22H), impressionnante face à la Croatie lors de la première journée. Dos au mur, les Croates ont l'obligation de gagner contre le Panama (1h du matin).

    En s'imposant 1-0 contre le Panama lors de la première journée, le Ghana a rempli son objectif de lancer parfaitement sa Coupe du monde. Les Black Stars ont ainsi moins la pression face à l'Angleterre ce mardi soir (22h) du côté de Boston. Les deux nations ayant gagné chacune leur match inaugural, ce choc du groupe L peut donc envoyer directement une des deux sélections en seizième de finale. Pour ce rendez-vous sur la côte Est des Etats-Unis, Ernest Nuamah sera-t-il titulaire ? L'ailier de l'OL est plutôt à son avantage depuis le début de la préparation ghanéenne. Contre le Panama, cela lui avait permis de débuter d'entrée de jeu avant de laisser sa place à la 58e. Bis repetita contre les Three Lions, impressionnants face à la Croatie il y a une semaine ?

    Une finale de groupe samedi entre le Ghana et la Croatie ?

    La Croatie est d'ailleurs dos au mur au moment d'attaquer cette deuxième journée de la poule L. N'ayant pas tenus la cadence anglaise (5-2), les coéquipiers de Duje Caleta-Car, qui enchaîne les matchs sans jouer, n'ont pas d'autres choix que de gagner à 1h du matin face au Panama. Le résultat de Ghana - Angleterre pourrait leur donner un surplus de motivation avec une potentielle finale de groupe face à la sélection africaine en cas de nul ou de revers de cette défaite. Encore faut-il déjà gagner son propre match avant de regarder les autres...

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