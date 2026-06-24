Dans l'attente de la validation totale de sa prise de pouvoir, Michele Kang n'a pas manqué de réagir à son choix de s'investir pleinement dans le projet de l'OL. Avec ambition pour le futur.

Il y avait le 24 juin 2025, le 9 juillet 2025 et désormais le 23 juin 2026 dans l'histoire récente de l'OL. Après des mois de tension, de stress mais aussi d'interrogation, le club lyonnais va rentrer dans une nouvelle ère dans les prochains jours et prochaines semaines. Mardi, ce qui était attendu a été officialisé avec la prise de pouvoir de Michele Kang. Propulsée à la présidence il y a un an, l'Américaine va désormais devenir la propriétaire de l'OL, comme annoncé dans le communiqué du club. Le club n'est certes pas encore sorti de tous ses problèmes, mais il n'appartiendra bientôt plus au giron Eagle Football et c'est peut-être la plus grosse nouvelle.

"Refaire de l'OL un des leaders du football européen"

Devant remettre au pot en prenant les rênes de l'OL, Michele Kang garde toujours en tête de récupérer une partie de sa mise, mais veut également remettre le club tout en haut, comme elle l'a indiqué dans le communiqué. "C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique lyonnais. Le chemin que nous avons parcouru depuis un an est déjà exceptionnel. Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l’OL. Nous allons poursuivre nos efforts sur tous les fronts pour refaire de notre club l’un des leaders du football européen, mais aussi un acteur majeur de la métropole de Lyon."

Ayant notamment prévenu Jean-Michel Aulas de sa future action, Michele Kang continue son sans-faute. Reste à ce que l'OL retrouve un certain lustre d'antan et tout le monde s'y retrouvera à un moment ou un autre.