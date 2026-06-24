Dans l'attente de la validation totale de sa prise de pouvoir, Michele Kang n'a pas manqué de réagir à son choix de s'investir pleinement dans le projet de l'OL. Avec ambition pour le futur.
Il y avait le 24 juin 2025, le 9 juillet 2025 et désormais le 23 juin 2026 dans l'histoire récente de l'OL. Après des mois de tension, de stress mais aussi d'interrogation, le club lyonnais va rentrer dans une nouvelle ère dans les prochains jours et prochaines semaines. Mardi, ce qui était attendu a été officialisé avec la prise de pouvoir de Michele Kang. Propulsée à la présidence il y a un an, l'Américaine va désormais devenir la propriétaire de l'OL, comme annoncé dans le communiqué du club. Le club n'est certes pas encore sorti de tous ses problèmes, mais il n'appartiendra bientôt plus au giron Eagle Football et c'est peut-être la plus grosse nouvelle.
"Refaire de l'OL un des leaders du football européen"
Devant remettre au pot en prenant les rênes de l'OL, Michele Kang garde toujours en tête de récupérer une partie de sa mise, mais veut également remettre le club tout en haut, comme elle l'a indiqué dans le communiqué. "C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique lyonnais. Le chemin que nous avons parcouru depuis un an est déjà exceptionnel. Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l’OL. Nous allons poursuivre nos efforts sur tous les fronts pour refaire de notre club l’un des leaders du football européen, mais aussi un acteur majeur de la métropole de Lyon."
Ayant notamment prévenu Jean-Michel Aulas de sa future action, Michele Kang continue son sans-faute. Reste à ce que l'OL retrouve un certain lustre d'antan et tout le monde s'y retrouvera à un moment ou un autre.
Avec Gerlinger et MLJ, on a un sacré trio pour continuer de remonter la pente…
Fonseca est un super coach également, qui a fait des miracles l’année dernière avec une equupe plus faible sur le papier que nos concurrents directs.
Espérons faire encore mieux l’année prochaine.
Franchement si c’est ça « manger son pain noir », je signe direct.
Dans notre club on revoit la lumière , il n'est pas clinquant au regard des belles années , mais on sent qu'il y a de la force qui pousse a tous les échelons à le remettre dans le haut qu'il n'aurait jamais du quitter. Il va retrouver son public un peu lassé de ces dernières années.
Sans doute vendra t'elle dans le futur , mais je ne doute pas que ce sera propre....
Le bon parcours en L1 l'a, peut-être, motivé de s’investir dans l'OL. On aura surement à redire dans le futur, car ici on critique assez facilement, mais franchement c'est très bien que le club puisse se reposer sur un personne stable, qui n'en fait pas des tonnes, qui bosse en discrétion, ça change.
Je note également, qu'elle devient peut-être la première femme a devenir propriétaire-président d'un club de foot pro reconnu en Europe. Si je ne dis pas de bêtise Mme Dreyfus, à l'époque à l'OM, n'était que proprio et encore, uniquement par héritage...
Vous en connaissez d'autre ?
Franchement non, c'est une innovation made in Lyon... 😉
Ca dois bien se trouver en cherchant bien mais peut etre pas dans les grands championnat..
Dans le passé... il me semble qu'il y a eu des présidentes en Italie (la Roma et Bologna je crois) en Espagne aussi (le Rayo Vallecano).... qui avaient repris les clubs à la mort de leurs époux.
Chelsea avec Abramovich avait une Directrice opérationnelle.
Actuellement il y juste le club anglais de West Ham avec une co-présidente
Pour Michele Kang c'est la totale et c'est bien la première.
Ah, merci des précisions, mais j'aime bien me dire que le club est précurseur ...Une femme proprio-présidente, même si ça peut ne pas durer longtemps, ça renouvelle les institutions...
Il y'a actuellement 1 seule autre femme présidente dans le Big 5, au Celta Vigo, María Mouriño Terrazo
Parfaite , sachant bien s'entourée et ambitieuse en plus on ne peut demander plus . Pourvu que ça dure . Maintenant bien renforcer l'équipe , en prenant peut être quelques risques ? La LDC pour valoriser les joueurs il n'y a pas mieux.