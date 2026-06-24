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Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
Michele Kang présidente de l’OL et de l’OL Lyonnes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Michele Kang n'en a pas fini avec la DNCG

  • par Gwendal Chabas

    • Comme le prévoit le processus, Michele Kang repassera devant la DNCG dans "les prochains jours". C'est en lien avec son projet de rachat de la majorité des parts de l'OL.

    Mardi, elle était à Paris et s'est entretenue avec la Direction nationale du contrôle de gestion. Michele Kang a bien échangé avec la DNCG, mais il n'était pas ici question d'une audition classique pour donner son feu vert pour la saison 2026-2027. Non, ce verdict-là arrivera d'ici au week-end, comme nous l'expliquions dans cet article. L'Américaine a surtout pu détailler son projet de reprise de l'Olympique lyonnais, une opération qui sera soumise au maintien du club en Ligue 1.

    Après cette réunion, et l'officialisation que le processus est bien en cours, l'OL a expliqué dans son communiqué que la femme d'affaires sera auditionnée par le "gendarme financier" dans les prochains jours. Elle n'en a donc pas terminé avec l'instance de régulation, même si le rendez-vous sera sur dossier, et non en présentiel.

    Toutes les étapes finalisées avant la fin du mois

    Mais pas de panique. Il s'agit de la procédure standard "encadrant un projet de rachat". Si tout est en ordre, Michele Kang deviendra seule l’actionnaire de contrôle du 4e de L1. Tout cela sera confirmé lorsque la DNCG aura validé la présence des hommes de Paulo Fonseca dans l'élite. Ce qui devrait être le cas a priori. Ces étapes devraient être satisfaites au plus tard le 30 juin 2026, est-il précisé.

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