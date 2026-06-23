L'OL annonce un accord en vue d'un rachat par Michele Kang

Ce mardi, Eagle Football Group a annoncé un accord trouvé par Michele Kang en vue d'un rachat du club. Tout cela reste soumis malgré tout au maintien de l'OL en Ligue 1, comme indiqué dans le communiqué.

Ce n'est désormais plus une rumeur ou une information à confirmer. C'est désormais officiel : Michele Kang va devenir la future propriétaire de l'OL. Ce mardi après-midi, quelques heures après avoir été auditionnée par la DNCG, l'Américaine est parvenue à un accord avec Eagle BidCo, représenté par son administrateur judiciaire Cork Gully, "pour racheter 87,8% du capital d’Eagle Football Group SA, la société mère de l’Olympique lyonnais." Un pas plus qu'important dans une volonté de retour à la normale du côté de Décines. Cet accord, qui a logiquement été mis en avant lors de l'audition devant le gendarme financier, reste toutefois soumis au maintien de l'OL en Ligue 1 et donc de la décision à venir de la DNCG, qui rencontrera une nouvelle fois la présidente lyonnaise "dans le cadre du processus règlementaire encadrant le projet de rachat".

Kang va injecter 71 millions d'euros

En reprenant le contrôle sur l'organisation, "Michele Kang s’est engagée personnellement à racheter la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco et deviendrait, seule, l’actionnaire de contrôle de l’OL. Par ailleurs, Michele Kang s’est engagée à injecter jusqu’à 71 millions d’euros (75m€ en prenant en compte les coûts de transaction) dans le Groupe, dont 31 millions dès le 'closing'", peut-on lire sur le communiqué du club.