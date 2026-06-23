L'OL annonce un accord en vue d'un rachat par Michele Kang

Ce mardi, Eagle Football Group a annoncé un accord trouvé par Michele Kang en vue d'un rachat du club. Tout cela reste soumis malgré tout au maintien de l'OL en Ligue 1, comme indiqué dans le communiqué.
Ce n'est désormais plus une rumeur ou une information à confirmer. C'est désormais officiel : Michele Kang va devenir la future propriétaire de l'OL. Ce mardi après-midi, quelques heures après avoir été auditionnée par la DNCG, l'Américaine est parvenue à un accord avec Eagle BidCo, représenté par son administrateur judiciaire Cork Gully, "pour racheter 87,8% du capital d’Eagle Football Group SA, la société mère de l’Olympique lyonnais." Un pas plus qu'important dans une volonté de retour à la normale du côté de Décines. Cet accord, qui a logiquement été mis en avant lors de l'audition devant le gendarme financier, reste toutefois soumis au maintien de l'OL en Ligue 1 et donc de la décision à venir de la DNCG, qui rencontrera une nouvelle fois la présidente lyonnaise "dans le cadre du processus règlementaire encadrant le projet de rachat".
Kang va injecter 71 millions d'euros
En reprenant le contrôle sur l'organisation, "Michele Kang s’est engagée personnellement à racheter la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco et deviendrait, seule, l’actionnaire de contrôle de l’OL. Par ailleurs, Michele Kang s’est engagée à injecter jusqu’à 71 millions d’euros (75m€ en prenant en compte les coûts de transaction) dans le Groupe, dont 31 millions dès le 'closing'", peut-on lire sur le communiqué du club.
À l'issue d'un processus de vente indépendant et concurrentiel, des accords ont été conclus entre, notamment, Eagle Bidco (en administration), Michele Kang, le Groupe OL et les créanciers garantis de premier rang d'OL SASU en vue d'une prise de contrôle d'EFG par Olympe Bidco, le véhicule d'acquisition de Michele Kang, et d'une restructuration concomitante de la dette du Groupe OL. Les contrats définitifs ont été signés ce jour à cet effet.
L'Opération envisagée consiste en :
** L'acquisition de l'intégralité de la participation dans la Société détenue par Eagle Bidco (en administration), pour un prix global de 30.000.000 $, représentant 87,78 % du capital social de la Société, par une entité détenue indirectement à 100 % par Michele Kang, actuelle PDG de la Société, dans le cadre de la procédure d'administration de droit anglais d'Eagle Bidco;
** L'engagement de financement pris par ce nouvel actionnaire d'apporter jusqu'à 71.000.000 € de nouveaux fonds au Groupe OL au cours des deux prochaines saisons de football, avec une première tranche de 31.000.000 € mise à disposition à la réalisation de l'acquisition;
** La libération des engagements du Groupe OL envers les autres affiliés d'«Eagle Football»;
** Le rééchelonnement des facilités RCF/TL et FCT (PIK de 18 mois).
La réalisation de l'Opération reste soumise au maintien de l'équipe de l'OL en Ligue 1 pour la saison 2026/2027 par la DNCG et à l'accomplissement de certaines étapes en vue de la réalisation de l'Opération, qui devraient être satisfaites d'ici le 30 juin 2026.
Le Groupe OL quittera le groupe comprenant l'ensemble des affiliés d'Eagle Bidco. Le Groupe OL continuera d'être géré indépendamment de l'OL Féminin.
La Société serait renommée « Olympique Lyonnais Groupe S.A ».
Ils parlent également de :
"l’extinction d’environ 232,6 M€ de dette subordonnée sur base consolidée".
Michele Kang resterait PDG d’EFG et Présidente d’OL SASU. Michael Gerlinger resterait Directeur général d’OL SASU.
Le communiqué de presse complet d'Eagle Football group : https://smallpdf.com/fr/file#s=aa189c92-e26f-4f5c-b081-8648e757d7a2&r=read
Donc elle reprend l’OL pour 100M€ (30M€ d’actions + 70M€ en investissements) si je comprends bien.
Elle va faire une sacrée culbute d’ici quelques mois.
En gros quand elle aura réussi à éponger la dette de 236M€.
Franchement chapeau Madame Kang. On revient à une projection réaliste.
lol comment tu peux penser ça possible ?
On l’a vendu pour 800 M pour que 2 ans plus tard elle rachète pour 100 M ça n’a aucun sens
Tu rachètes peut-être le mamouth pour seulement 100 millions, mais tu te rends aussi responsable de plus de 500 millions a rembourser.
@s.k : Non je pense rien je lis juste ça:
3 conditions, 1- l’achat de 30M€ d’actions Eagle devient OL Groupe SA.
2- Apport de 70M€ dont 31M€ immédiatement
3- Eponger la dette de 232,6M€
En meme temps Textor n’a pas payé 800M€ finalement d’une, et de deux tu réduis la dette au prix d’achat ça change tout.
Elle reprend un club ruiné, c’était pas le cas de Textor.
@outlander pas 500M€ mais 232,6M€ de dette. Le reste s’il y a n’est pas dans l’accord précisé dans le document.
Si j'avais su j'aurais allongé les 100 M€ 😉
Ça a l’air d’être une bonne chose
Elle semble être une personne intelligente elle ne fera pas n’importe quoi
Mais ce n’est pas non plus le retour du Lyon conquérant qui va jouer le titre elle n’a pas les moyens pour lutter
Donc au final est ce une si bonne chose que ça ?
Je veux un Lyon fort qui joue le titre chaque année et malheureusement il faut in investisseur fort qui a des moyens
On verra bien
Pour effectuer une restructuration du club et un assainissement de celui-ci, c'est déjà très bien ! En tout cas cette première année est très bonne !
Quel autre investisseur voudrait racheter un club qui perd encore des millions tous les ans et avec des dettes colossales ? Personne, ou alors des escrocs comme JT qui veulent simplement profiter de cette situation pour effectuer des transactions frauduleuses et récupérer un pactole en vendant les quelques derniers actifs du club.
Au moins avec Mme Kang on a l'assurance d'avoir une dirigeante sérieuse qui travaille bien.
Ça existe il suffit de ne pas regarder très loin avec Paris
Pfc ou encore chelsea
C’est juste un constat quand tu regardes en ldc qui une coupe représentative des meilleurs clubs européens des les quart et des fois des les 8 eme il nya aucun club qui n’a pas un gros investisseur
Et même dans les championnats nationaux c’est de plus en plus le cas maintenant
C’est un constat
Ouaip je sais pas comment Textor compte rembourser ARES mais ça va lui couter cher….
Il récupére pas grand chose là.
Alors comme escroc il est bidon.
Je pense qu’il est davantage irresponsable qu’escroc. En tout cas il est malhonnête donc la frontière est mince.
J'espère qu'elle donnera une conférence de presse afin de motiver son ambition sur le rachat de l'OL.
Fait-elle cette opération pour récupérer ses billes et revendre une fois à l'équilibre, donc à moyen terme ?
Où a-t-elle vocation à être une grande dirigeante pérenne comme le fut Aulas ? Et donc ramener petit à petit notre club régulièrement dans le top 3.
En tout cas merci Madame Kang !
Hello,
Le communiqué officiel de l'OL.
Peut être plus accessible, et avec les déclarations à chaud de M. Kang, et de M. Gerlinger....
https://www.ol.fr/fr/actualites/accord-en-vue-d-un-rachat-de-l-olympique-lyonnais-par-michele-kang
Ça m’étonnerait que textor ne récupère rien
Les escrocs sont en général malin ça m’étonnerait qu’on le dégage comme ça sans aucune compensation
Quel charisme et quelle vista !!!👸👸👸👸👸👸👸👸👸