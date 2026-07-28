Devant désormais vendre avant d’acheter, l’OL n’oublie pas d’avancer ses pions sur de potentielles recrues. L’une d’elles mènerait à Felix Bacher, le défenseur d’Estoril. Les négociations avec le club portugais seraient proches d’un accord.
En marge du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l’OL a fait ce qu’il souhaitait sur le marché des transferts. Du moins dans le sens des arrivées, avec quatre recrues déjà signées et une cinquième qui ne devrait pas tarder avec Loïs Openda. La direction sportive voulait offrir des renforts à Paulo Fonseca pour les débuts européens d’août et elle a tenu parole. Reste à présent à dégraisser car de ce côté-là, c’est plutôt le calme plat. Et cela empêche de pouvoir s’activer totalement sur d’autres dossiers d’arrivées, comme l’a avoué Paulo Fonseca.
Préservé lors du dernier amical d'Estoril
Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de l’été 2025 où un départ entraînait une arrivée. C’est ainsi que Felix Bacher doit patienter, si l’on en croit les différentes informations. Le défenseur autrichien d’Estoril plairait à l’OL, qui aurait entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec le club portugais, d’après A Bola. Le transfert tournerait autour de quatre millions d’euros, mais pour le moment, c’est avant tout le statu quo en raison de la situation lyonnaise. Cela n’a malgré tout pas empêché Estoril de préserver Bacher lors de son match amical le week-end dernier. Une façon de ne pas compromettre un transfert qui semble sur la bonne voie ?
Peut être dans l'attente du départ de N Tagliafico ?
Je pense plutôt à un départ de Kluivert pour l’Angleterre…
Et de Caleta-Car ! Actuellement on a Niakhaté - Mata - Kluivert - Kamara - Caleta-Car. 5 DC pour 2 postes, et on pense déjà a recruter un joueur supplémentaire !
On va vendre un guerrier qui certes est âgé mais a montré a la cdm qu il est encore au niveau contre un joueur moyen. On en pas assez a vendre il faut continuer a les empiler .
Je trouve que malgré sa fin de saison trop nerveuse, il apporte à notre effectif. Il faut avoir un ou deux joueurs un peu vicelards et qui ne lâchent rien. Je connais pas encore Ouedraogo mais il n’a pas son expérience et on voit que Abner ARG ça donne trop de perméabilité dans une défense à 4. Abner il lui faut un central de plus pour couvrir. Il préfère attaquer que défendre. Tagliafico a ce sens du sacrifice défensif. Ca ne me déplairait pas qu'il reste ou alors qu'on prenne un joueur même profil et qu'on vende Abner.
Les priorités de degraissage c'est surtout Tessmann & Maitland-Niles. Je vois beaucoup de monde vouloir se débarrasser de Mangala mais je pense qu'on devrait le garder : filière belge permet l'intégration des recrues, expérience de la PL, et il a montré qu'en bonne forme physique c'était un top milieu (notamment lors de son match au Parc). Pour moi out : Tessmann, Maitland-Niles, De Carvalho, Abner, idéalement.
Je ne pense pas que l'on garde Tagliafico et qu'on vende Abner. Fonseca a vanté les capacités offensives du brésilien il y a un ou deux jours, j'imagine que ce n'était pas par hasard.
je ne comprends pas le lien avec taglia ?
lui il est defenseur central
et franchement taglia vue son gros salaire et son apport plus que limite ces 2 dernières saisons ...
pour l'argentine il fait le taf c'est sur sans etre non plus extraordinaire je le dis par ce que certains ici vont faire de lui le meilleur de la cdm mais franchement il n'avance plus offenssivement il n'apporte plus grand chose à la rigueur il pourrait etre top en DC mais il est vraiment petit pour ce poste
donc pour moi si il ya une bonne offre why not bien sur il n'est pas en top de ma liste des joueurs qui doivent partir mais si on peut profiter de sa visibilite a la cdm pour orendre un bon cheque je dis banco
« Mangala un top milieu de terrain » . Qu’est ce qu’on aura pas lu sur ce forum 🙄
Mangala devrait être LE TRANSFERT PRIORITAIRE DE CETTE INTERSAISON.
Il n’y a qu’un petit problème : pas un club dans le monde n’ en veut, même en solde.🥲
Pour revenir sur Bacher, son poste est déjà bien bouché.
On a 4 DC disponibles, un cinquième serait de trop, mais qui faire partir dans le cas où il arrive ?
Mata est vice-capitaine et très important dans le groupe
Kluivert a un salaire plutôt bas, rien à gagner sur la masse salariale.
Kamara est débutant, rien à gagner non plus.
Il reste Moussa Niakhaté qui est le patron de la défense, se passer de lui serait un gros risque.
Je pense et j'espère que le club multiplie les pistes en cas de réception d'offres irrefusables, type 15M sur Kluivert, ou sur nos DC titulaires.
Dans ce cas et seulement dans ce cas, on activera le recrutement des pistes à ce poste.
C'est surement le cas pour tous les postes.