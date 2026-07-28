Actualités
Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
Felix Bacher lors d’Estoril – Sporting Portugal (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Mercato : en attendant des départs, l’OL continuerait d'avancer sur Bacher

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Devant désormais vendre avant d’acheter, l’OL n’oublie pas d’avancer ses pions sur de potentielles recrues. L’une d’elles mènerait à Felix Bacher, le défenseur d’Estoril. Les négociations avec le club portugais seraient proches d’un accord.

    En marge du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l’OL a fait ce qu’il souhaitait sur le marché des transferts. Du moins dans le sens des arrivées, avec quatre recrues déjà signées et une cinquième qui ne devrait pas tarder avec Loïs Openda. La direction sportive voulait offrir des renforts à Paulo Fonseca pour les débuts européens d’août et elle a tenu parole. Reste à présent à dégraisser car de ce côté-là, c’est plutôt le calme plat. Et cela empêche de pouvoir s’activer totalement sur d’autres dossiers d’arrivées, comme l’a avoué Paulo Fonseca.

    Préservé lors du dernier amical d'Estoril

    Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de l’été 2025 où un départ entraînait une arrivée. C’est ainsi que Felix Bacher doit patienter, si l’on en croit les différentes informations. Le défenseur autrichien d’Estoril plairait à l’OL, qui aurait entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec le club portugais, d’après A Bola. Le transfert tournerait autour de quatre millions d’euros, mais pour le moment, c’est avant tout le statu quo en raison de la situation lyonnaise. Cela n’a malgré tout pas empêché Estoril de préserver Bacher lors de son match amical le week-end dernier. Une façon de ne pas compromettre un transfert qui semble sur la bonne voie ?

    à lire également
    Duje Caleta-Car lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Caleta-Car a également fait son retour au GOLTC
    11 commentaires
    1. Avatar
      KIM K - mar 28 Juil 26 à 8 h 57

      Peut être dans l'attente du départ de N Tagliafico ?

      Signaler
      1. RBV
        RBV - mar 28 Juil 26 à 9 h 51

        Je pense plutôt à un départ de Kluivert pour l’Angleterre…

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - mar 28 Juil 26 à 9 h 59

          Et de Caleta-Car ! Actuellement on a Niakhaté - Mata - Kluivert - Kamara - Caleta-Car. 5 DC pour 2 postes, et on pense déjà a recruter un joueur supplémentaire !

    2. Avatar
      gonebad - mar 28 Juil 26 à 9 h 17

      On va vendre un guerrier qui certes est âgé mais a montré a la cdm qu il est encore au niveau contre un joueur moyen. On en pas assez a vendre il faut continuer a les empiler .

      Signaler
      1. Avatar
        Gerland Era - mar 28 Juil 26 à 9 h 40

        Je trouve que malgré sa fin de saison trop nerveuse, il apporte à notre effectif. Il faut avoir un ou deux joueurs un peu vicelards et qui ne lâchent rien. Je connais pas encore Ouedraogo mais il n’a pas son expérience et on voit que Abner ARG ça donne trop de perméabilité dans une défense à 4. Abner il lui faut un central de plus pour couvrir. Il préfère attaquer que défendre. Tagliafico a ce sens du sacrifice défensif. Ca ne me déplairait pas qu'il reste ou alors qu'on prenne un joueur même profil et qu'on vende Abner.

        Signaler
    3. Avatar
      Eliott - mar 28 Juil 26 à 9 h 29

      Les priorités de degraissage c'est surtout Tessmann & Maitland-Niles. Je vois beaucoup de monde vouloir se débarrasser de Mangala mais je pense qu'on devrait le garder : filière belge permet l'intégration des recrues, expérience de la PL, et il a montré qu'en bonne forme physique c'était un top milieu (notamment lors de son match au Parc). Pour moi out : Tessmann, Maitland-Niles, De Carvalho, Abner, idéalement.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mar 28 Juil 26 à 9 h 43

        Je ne pense pas que l'on garde Tagliafico et qu'on vende Abner. Fonseca a vanté les capacités offensives du brésilien il y a un ou deux jours, j'imagine que ce n'était pas par hasard.

        Signaler
    4. s.k
      s.k - mar 28 Juil 26 à 9 h 40

      je ne comprends pas le lien avec taglia ?
      lui il est defenseur central
      et franchement taglia vue son gros salaire et son apport plus que limite ces 2 dernières saisons ...
      pour l'argentine il fait le taf c'est sur sans etre non plus extraordinaire je le dis par ce que certains ici vont faire de lui le meilleur de la cdm mais franchement il n'avance plus offenssivement il n'apporte plus grand chose à la rigueur il pourrait etre top en DC mais il est vraiment petit pour ce poste
      donc pour moi si il ya une bonne offre why not bien sur il n'est pas en top de ma liste des joueurs qui doivent partir mais si on peut profiter de sa visibilite a la cdm pour orendre un bon cheque je dis banco

      Signaler
    5. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 28 Juil 26 à 9 h 49

      « Mangala un top milieu de terrain » . Qu’est ce qu’on aura pas lu sur ce forum 🙄
      Mangala devrait être LE TRANSFERT PRIORITAIRE DE CETTE INTERSAISON.
      Il n’y a qu’un petit problème : pas un club dans le monde n’ en veut, même en solde.🥲

      Signaler
    6. OLVictory
      OLVictory - mar 28 Juil 26 à 9 h 51

      Pour revenir sur Bacher, son poste est déjà bien bouché.
      On a 4 DC disponibles, un cinquième serait de trop, mais qui faire partir dans le cas où il arrive ?
      Mata est vice-capitaine et très important dans le groupe
      Kluivert a un salaire plutôt bas, rien à gagner sur la masse salariale.
      Kamara est débutant, rien à gagner non plus.
      Il reste Moussa Niakhaté qui est le patron de la défense, se passer de lui serait un gros risque.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 28 Juil 26 à 10 h 01

        Je pense et j'espère que le club multiplie les pistes en cas de réception d'offres irrefusables, type 15M sur Kluivert, ou sur nos DC titulaires.

        Dans ce cas et seulement dans ce cas, on activera le recrutement des pistes à ce poste.

        C'est surement le cas pour tous les postes.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Duje Caleta-Car lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Caleta-Car a également fait son retour au GOLTC 09:30
    Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
    Mercato : en attendant des départs, l’OL continuerait d'avancer sur Bacher 08:45
    Nabil Fekir vainqueur de la Coupe du Roi en 2022 avec le Real Betis
    Real Betis - OL ou la marque indélébile de Nabil Fekir 08:01
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : la programmation d'OL - Auxerre va dépendre du résultat contre le Sparta Prague 07:30
    L'OL et les clubs de Ligue 1 réunis par la FFF à la rentrée suite à la réforme sur le sport professionnel  27/07/26
    Real Betis - OL : les Espagnols sans leur gardien nᵒ1, mais avec Abde 27/07/26
    Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
    OL : Ernest Nuamah rassure sur son état physique 27/07/26
    OL - Ligue des champions : le tirage au sort du barrage effectué le 3 août 27/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Johanna Rytting Kaneryd, nouvelle joueuses d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes présentera ses recrues vendredi 27/07/26
    OL Académie
    OL Lyonnes : la réserve commencera sa saison contre le Puy-en-Velay 27/07/26
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Où en est le Real Betis dans sa préparation avant d'affronter l'OL 27/07/26
    Moussa Niakhaté
    OL : Moussa Niakhaté et Khalis Merah sur le pont 27/07/26
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Sofia Bekhaled et l'Algérie entament bien la CAN 27/07/26
    Le logo de l'OL
    OL : les U19 dans le Maine-et-Loire ce week-end 27/07/26
    OL - Mercato : visite médicale ce lundi pour Loïs Openda 27/07/26
    Mathieu Valbuena
    Mercato : ce n'est pas encore l'heure de la retraite pour Mathieu Valbuena (ex-OL) 27/07/26
    Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
    L'OL prend forme avant la Ligue des champions, mais tout n'est pas encore au point 27/07/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Ligue des champions : l'OL se déplacera à Prague le 4 août à 20h 27/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut