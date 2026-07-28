Devant désormais vendre avant d’acheter, l’OL n’oublie pas d’avancer ses pions sur de potentielles recrues. L’une d’elles mènerait à Felix Bacher, le défenseur d’Estoril. Les négociations avec le club portugais seraient proches d’un accord.

En marge du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l’OL a fait ce qu’il souhaitait sur le marché des transferts. Du moins dans le sens des arrivées, avec quatre recrues déjà signées et une cinquième qui ne devrait pas tarder avec Loïs Openda. La direction sportive voulait offrir des renforts à Paulo Fonseca pour les débuts européens d’août et elle a tenu parole. Reste à présent à dégraisser car de ce côté-là, c’est plutôt le calme plat. Et cela empêche de pouvoir s’activer totalement sur d’autres dossiers d’arrivées, comme l’a avoué Paulo Fonseca.

Préservé lors du dernier amical d'Estoril

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de l’été 2025 où un départ entraînait une arrivée. C’est ainsi que Felix Bacher doit patienter, si l’on en croit les différentes informations. Le défenseur autrichien d’Estoril plairait à l’OL, qui aurait entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec le club portugais, d’après A Bola. Le transfert tournerait autour de quatre millions d’euros, mais pour le moment, c’est avant tout le statu quo en raison de la situation lyonnaise. Cela n’a malgré tout pas empêché Estoril de préserver Bacher lors de son match amical le week-end dernier. Une façon de ne pas compromettre un transfert qui semble sur la bonne voie ?