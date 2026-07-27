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Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
Sofia Bekhaled, attaquante d’OL Lyonnes (@OL)

OL Lyonnes : Sofia Bekhaled et l'Algérie entament bien la CAN

  • par Gwendal Chabas

    • Opposée au Sénégal pour ses débuts dans le tournoi, l'Algérie a remporté son premier match de la CAN. Un succès 2-0 pour Sofia Bekhaled et ses coéquipières avant le choc face au Maroc.

    Il ne fallait pas rater cette entrée en lice. Actuellement au Maroc pour disputer la CAN, l'Algérie a lancé sa compétition dimanche en fin de journée contre le Sénégal. Un premier duel déjà déterminant pour la suite et la qualification en quarts de finale qui sera attribuée aux deux meilleures équipes de chaque poule. Les joueuses de Rachid Benstiti, bien connu à Lyon, ont idéalement entamé leur campagne avec une victoire 2 à 0.

    L'ancienne Lyonnaise Bethi décisive

    Un premier but sur penalty signé Marine Dafeur juste avant la pause, puis l'ancienne Lyonnaise, Melissa Bethi, a donné deux longueurs d'avance aux Algériennes à la 88e minute. Voilà qui suffit à assurer le succès des coéquipières de Sofia Bekhaled et de ses compatriotes. La jeune Rhodanienne prêtée la saison passée au Servette FC est entrée à la 85e minute de cette rencontre. Il s'agissait de sa troisième sélection. Rappelons qu'elle a découvert l'équipe nationale au printemps 2026.

    L'attaquante de 19 ans vit son premier grand tournoi, un apprentissage qui se poursuivra jeudi avec le choc contre le Maroc. Une "finale" presque pour la première place. Les Marocaines, à domicile, font figure de favorites. Elles viennent de dominer très largement le Kenya 4 à 0, l'adversaire peut-être le moins coté du groupe. Entre-temps, une autre joueuse d'OL Lyonnes, Tabitha Chawinga, cherchera à porter son pays face au Nigeria, tenant du titre, mardi. Un rendez-vous historique pour les Malawites.

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