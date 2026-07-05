OL Lyonnes : le calendrier de Tabitha Chawinga (Malawi) à la CAN

Pour la première fois de son histoire, le Malawi de Tabitha Chawinga disputera la CAN. Avec un premier tour difficile.

Ce sera l'une des découvertes de la CAN disputée au Maroc à partir du 26 juillet. Le Malawi participera pour la première fois à la compétition continentale après sa qualification face à l'Angola. Les coéquipières de la capitaine Tabitha Chawinga vont donc vivre quelque chose de grand, même s'il faudra se montrer à la hauteur de l'enjeu. Avec une phase de poules loin d'être facile à négocier pour la moins bonne nation au classement FIFA du tournoi.

L'Égypte, l'adversaire le plus à la portée du Malawi ?

Rendez-vous le 28 juillet pour un premier choc contre le Nigeria. Il s'agit tout simplement du tenant du titre, et d'un des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, il faudra défier l'Égypte le 1er août, l'adversaire sur le papier le plus abordable pour les Malawites. Enfin, elles termineront ce premier tour par la Zambie le 5 août, là aussi, un rival a priori meilleur que les joueuses de Lovemore Fazili.

Pour aller en quarts de finale, il faudra se classer à l'une des deux premières places du groupe. Ou bien parmi les deux meilleurs troisièmes. L'épreuve servira d'éliminatoire pour la Coupe du monde au Brésil en 2027. L'attaquante d'OL manquera donc la reprise de l'entraînement avec son club, prévue le 27 juillet.