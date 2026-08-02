CAN : Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi confirment

Deuxième match et nouvelle victoire pour le Malawi à la CAN. Tabitha Chawinga et ses compatriotes ne sont plus très loin des quarts de finale.

Il a confirmé son exploit. Quatre jours après sa remarquable performance face au Nigeria tenant du titre (3-2), le Malawi a montré que ce n'était pas un coup gros sans lendemain. Samedi au Maroc, Tabitha Chawinga et ses coéquipières ont battu l'Égypte, adversaire sur le papier la moins armée du groupe. Avant la pause, elles ont frappé deux fois pour prendre les devants grâce à Rose Kadzere (35e) et Faith Chinzimu (45e+2).

De quoi voir venir en deuxième période. Mais les Malawites auraient pu tout perdre lorsque la jeune défenseure Rose Alufandika a écopé d'un carton rouge à la 52e minute. Le duo Rose Kadzere - Temwa Chawinga, déjà décisif sur l'ouverture du score, a évité au groupe de cogiter trop longtemps en inscrivant le troisième but (68e). Et malgré la réduction de l'écart, les Égyptiennes n'ont jamais revu les joueuses de Lovemore Fazili.

Prendre au moins un point face à la Zambie

Ce succès 3-1 aurait pu qualifier les sœurs Chawinga et leurs compatriotes pour les quarts de finale. Mais les Nigérianes ont relevé la tête et dominé la Zambie 1 à 0, ce qui les relance dans la poule C. Le Malawi prend la tête, mais il devra prendre au moins un point face aux Zambiennes mercredi pour être certain de passer au tour suivant. S'il s'incline et que le Nigeria domine l'Égypte, les trois rivaux compteront six unités. Les confrontations directes serviront alors de premier critère pour les départager.