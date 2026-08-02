Officiellement recruté ce dimanche, Felix Bacher n'est pas autorisé à disputer le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Le timing n'est pas bon pour l'OL.

Pour l'instant, le mercato de l'OL se joue avant tout dans un sens, celui des arrivées. Août devra aussi lui permettre de vendre, car il a désormais 36 éléments dans son effectif professionnel. C'est beaucoup trop, et certains sont déjà sur la touche (Duje Caleta-Car, Mahamadou Diawara et Paul Akouokou). Lui vient d'arriver, et on est assez intrigués de voir ce qu'il va donner dans les semaines et mois à venir. Ce dimanche, les Lyonnais ont annoncé le recrutement de Felix Bacher en provenance d'Estoril, au Portugal.

Quand le verrons-nous en action ? Dès le 3e tour préliminaire de Ligue des champions ? La réponse est non. Pourtant, le club aurait pu placer le défenseur sur la fameuse liste A pour ce Q3. Le règlement de l'UEFA stipule qu'il a le droit, jusqu'à la veille de la rencontre aller (qui est mardi), d'ajouter deux éléments au maximum, à condition de rester à 25 noms enregistrés. Cela aurait donc été potentiellement faisable pour les Rhodaniens, en enlevant un des joueurs actuellement inscrits.

Délai d'inscription de quatre jours pour l'OL, trop court pour l'ajouter

Mais la LFP "doit confirmer par écrit que le nouveau footballeur est qualifié au niveau national à cette date." Ce qui en théorie se fait sous deux jours après l’envoi de son dossier. La visite médicale de l'Autrichien ayant eu lieu samedi, on peut penser que les papiers ont été remplis le 1er août. Sauf que la Ligue précise que le délai "de qualification est porté à quatre jours" pour les formations "soumises à des mesures particulières de la Direction nationale du contrôle de gestion." Ce qui est le cas de l'OL. Le 26 juin, la DNCG a prononcé à son encontre un encadrement de la masse salariale "au budget de reprise".

Interrogé par Olympique-et-Lyonnais, le club a confirmé que la "deadline était passée". Il faudra patienter jusqu'au barrage ou à la reprise de la Ligue 1 pour observer Felix Bacher à l'œuvre.