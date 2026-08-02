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Felix Bacher, joueur d’Estoril (Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP)

OL : Felix Bacher ne disputera pas le Q3 de Ligue des champions

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Officiellement recruté ce dimanche, Felix Bacher n'est pas autorisé à disputer le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Le timing n'est pas bon pour l'OL.

    Pour l'instant, le mercato de l'OL se joue avant tout dans un sens, celui des arrivées. Août devra aussi lui permettre de vendre, car il a désormais 36 éléments dans son effectif professionnel. C'est beaucoup trop, et certains sont déjà sur la touche (Duje Caleta-Car, Mahamadou Diawara et Paul Akouokou). Lui vient d'arriver, et on est assez intrigués de voir ce qu'il va donner dans les semaines et mois à venir. Ce dimanche, les Lyonnais ont annoncé le recrutement de Felix Bacher en provenance d'Estoril, au Portugal.

    Quand le verrons-nous en action ? Dès le 3e tour préliminaire de Ligue des champions ? La réponse est non. Pourtant, le club aurait pu placer le défenseur sur la fameuse liste A pour ce Q3. Le règlement de l'UEFA stipule qu'il a le droit, jusqu'à la veille de la rencontre aller (qui est mardi), d'ajouter deux éléments au maximum, à condition de rester à 25 noms enregistrés. Cela aurait donc été potentiellement faisable pour les Rhodaniens, en enlevant un des joueurs actuellement inscrits.

    Délai d'inscription de quatre jours pour l'OL, trop court pour l'ajouter

    Mais la LFP "doit confirmer par écrit que le nouveau footballeur est qualifié au niveau national à cette date." Ce qui en théorie se fait sous deux jours après l’envoi de son dossier. La visite médicale de l'Autrichien ayant eu lieu samedi, on peut penser que les papiers ont été remplis le 1er août. Sauf que la Ligue précise que le délai "de qualification est porté à quatre jours" pour les formations "soumises à des mesures particulières de la Direction nationale du contrôle de gestion." Ce qui est le cas de l'OL. Le 26 juin, la DNCG a prononcé à son encontre un encadrement de la masse salariale "au budget de reprise".

    Interrogé par Olympique-et-Lyonnais, le club a confirmé que la "deadline était passée". Il faudra patienter jusqu'au barrage ou à la reprise de la Ligue 1 pour observer Felix Bacher à l'œuvre.

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    7 commentaires
    1. EL PERU WAKA
      EL PERU WAKA - dim 2 Août 26 à 11 h 18

      Mmmouaiiis, encore un règlement...

      "Allez l'OL" !

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    2. LeCaladois
      LeCaladois - dim 2 Août 26 à 11 h 43

      Ça fait plusieurs semaines que FM a balancé l’info, pourquoi avoir autant traîné sur ce dossier alors que l’indisponibilité de Niakhaté était connue ?

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      1. Monark these are the champions
        Monark these are the champions - dim 2 Août 26 à 12 h 05

        Je ne crois pas que l'on soit coupable d ‘inertieJe pense qu ‘on attendait le transfert de Bruno à Arsenal’ pour dégager comptablement l ‘intéressement de cette opération ( 9/10M€ )

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    3. Avatar
      chiesa for ever - dim 2 Août 26 à 12 h 00

      Toujours est-il ' qu'on va se farcir encore kluivert et Mata qui pour moi ne sont vraiment pas complémentaire...mais bon a savoir si Fonseca va être fin tacticien chose à laquelle je ne crois plus trop...En espérant que nos gones vont me faire mentir et sortir contre le sparta un gros match

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    4. Avatar
      chiesa for ever - dim 2 Août 26 à 12 h 03

      j'aurai donner sa chance a Kamara et Kluivert je l'aurais mis à la place de AMn...mais Bon va savoir....en tout cas Bacher Niakahaté peut être vont ils sécuriser la défense centrale ....

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      1. LeCaladois
        LeCaladois - dim 2 Août 26 à 12 h 27

        Je pense que tu n’as pas suivi de près les matches de prépa pour vouloir donner sa chance à Kamara. Il se fait manger sur chaque duel aérien. Déjà que c’est notre gros point faible ! Beaucoup trop frêle pour un DC.
        Sachant que tu ne peux pas démarrer avec AMN ou Kango, la moins pire des options serait de descendre Tessmann aux côtés de Mata et décaler Kluivert à droite.

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    5. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - dim 2 Août 26 à 12 h 27

      Tu as vu le bestiau , il va pas se faire remuer facilement le garçon. Je sens la bonne pioche.

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