Adam Karabec (ex-OL) buteur dans la victoire du Sparta Prague

Sur trois défaites de suite, le Sparta Prague a enfin gagné. Vendredi, il a battu Zlin, un club de bas de tableau. Avec notamment un but d'Adam Karabec.

Fera-t-il parler la poudre les mardis 4 et 11 août ? Dans quelques jours, Adam Karabec retrouvera son ancien club, l'OL, où il a été prêté la saison passée. Cet exercice 2026-2027, il le commence avec le Sparta Prague. Bien qu'annoncé sur le départ, le milieu offensif est encore titulaire dans le 4-2-3-1 de Brian Priske. Il joue comme numéro 10, contrairement à son passage lyonnais qu'il a vécu sur l'aile droite majoritairement. Vendredi, il a œuvré au "rétablissement" de son équipe qui restait sur trois revers de rang.

Deux défaites en préparation, dont un 5-1 face à Nordjaelland, mais surtout un résultat inquiétant à l'extérieur contre Brno le 25 juillet (3-1). Pour la deuxième journée de championnat, les Pragois ont réagi en gagnant 3 à 1 à la maison face à Zlin. Un adversaire de deuxième partie de tableau qui avait lui aussi perdu sa première affiche.

Le Sparta Prague fait la différence en six minutes

Mais ce ne fut pas toujours une partie de plaisir pour les coéquipiers du capitaine Lukas Haraslin. Certes, ils ont ouvert le score au quart d'heure de jeu par Andrew Irving, mais ils ont aussi manqué un penalty, avant de concéder l'égalisation à la 57e minute. Le futur rival des Rhodaniens n'a pas tremblé très longtemps, puisqu'à la 60e et à la 66e, il a marqué à deux reprises, dont un penalty pour le 3-1 signé Adam Karabec.

Tout n'est pas réglé pour le Sparta Prague, mais au moins, il s'est relancé juste avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. La question est surtout quel visage affichera l'OL ? Impossible de répondre aujourd'hui, mais il pourra peut-être compter sur davantage de fraîcheur. Les Tchèques auront en effet une autre confrontation en Chance Liga samedi 8 août, avant le retour trois jours plus tard à Décines. Cela aura peut-être un impact.