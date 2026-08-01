Actualités
Adam Karabec avec la République tchèque
Adam Karabec avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

Adam Karabec (ex-OL) buteur dans la victoire du Sparta Prague

  • par Gwendal Chabas

    • Sur trois défaites de suite, le Sparta Prague a enfin gagné. Vendredi, il a battu Zlin, un club de bas de tableau. Avec notamment un but d'Adam Karabec.

    Fera-t-il parler la poudre les mardis 4 et 11 août ? Dans quelques jours, Adam Karabec retrouvera son ancien club, l'OL, où il a été prêté la saison passée. Cet exercice 2026-2027, il le commence avec le Sparta Prague. Bien qu'annoncé sur le départ, le milieu offensif est encore titulaire dans le 4-2-3-1 de Brian Priske. Il joue comme numéro 10, contrairement à son passage lyonnais qu'il a vécu sur l'aile droite majoritairement. Vendredi, il a œuvré au "rétablissement" de son équipe qui restait sur trois revers de rang.

    Deux défaites en préparation, dont un 5-1 face à Nordjaelland, mais surtout un résultat inquiétant à l'extérieur contre Brno le 25 juillet (3-1). Pour la deuxième journée de championnat, les Pragois ont réagi en gagnant 3 à 1 à la maison face à Zlin. Un adversaire de deuxième partie de tableau qui avait lui aussi perdu sa première affiche.

    Le Sparta Prague fait la différence en six minutes

    Mais ce ne fut pas toujours une partie de plaisir pour les coéquipiers du capitaine Lukas Haraslin. Certes, ils ont ouvert le score au quart d'heure de jeu par Andrew Irving, mais ils ont aussi manqué un penalty, avant de concéder l'égalisation à la 57e minute. Le futur rival des Rhodaniens n'a pas tremblé très longtemps, puisqu'à la 60e et à la 66e, il a marqué à deux reprises, dont un penalty pour le 3-1 signé Adam Karabec.

    Tout n'est pas réglé pour le Sparta Prague, mais au moins, il s'est relancé juste avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. La question est surtout quel visage affichera l'OL ? Impossible de répondre aujourd'hui, mais il pourra peut-être compter sur davantage de fraîcheur. Les Tchèques auront en effet une autre confrontation en Chance Liga samedi 8 août, avant le retour trois jours plus tard à Décines. Cela aura peut-être un impact.

    à lire également
    OL : la liste pour le Q3 de Ligue des champions avec toutes les recrues

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Adam Karabec (ex-OL) buteur dans la victoire du Sparta Prague 11:00
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL : à l'Académie, la préparation se poursuit 10:10
    Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
    OL : premier entraînement collectif vendredi pour Loïs Openda 09:25
    OL : un nouveau rôle pour Tyler Morton au milieu ? 08:40
    Corentin Tolisso (OL) et Nabil Bentaleb (Lille)
    Mercato : Bentaleb ne rejoindra pas l’OL 08:00
    OL : la liste pour le Q3 de Ligue des champions avec toutes les recrues 07:30
    Le stade de Letna, antre du Sparta Prague
    Sparta Prague - OL : les Lyonnais ne s'entraîneront pas au stade de Letna lundi 31/07/26
    Vincent Ponsot, directeur général d'OL Lyonnes
    "Un groupe renforcé"... Ponsot dresse le bilan du mercato estival d'OL Lyonnes 31/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL : ayant suivi un protocole médical en Allemagne, Molebe a repris l’entraînement 31/07/26
    Des jeunes footballeurs participant aux événements Orange.
    OL Lyonnes prolonge son partenariat avec Orange 31/07/26
    Bruno Guimarães
    Mercato : près de dix millions d'euros pour l'OL grâce à Bruno Guimarães ? 31/07/26
    Les quatre recrues d'OL Lyonnes cet été
    Premier bain de foule pour les quatre recrues d'OL Lyonnes 31/07/26
    Antonin Da Fonseca en compagnie d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso
    L'OL dévoile son nouveau pôle performance et médical 31/07/26
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    CAN 2026 : revers pour l'Algérie et Bekhaled (OL Lyonnes) 31/07/26
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Fofana dans le viseur d'un club allemand 31/07/26
    Corentin Tolisso contre Fenerbahçe
    Ligue des champions : les adversaires potentiels de l'OL en cas de barrage 31/07/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Ce vendredi, OL Lyonnes s'entraîne devant son public 31/07/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL - Mercato : le dégraissage, un difficile travail chaque été 31/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut