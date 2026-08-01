OL : premier entraînement collectif vendredi pour Loïs Openda

À l'entraînement individuel mercredi, Loïs Openda a attendu vendredi pour entamer son histoire avec ses coéquipiers. L'attaquant a participé à sa première séance collective.

Mercredi, il a eu droit à un premier entraînement individuel, quelques heures après l'officialisation de son prêt à l'OL. Jeudi, Loïs Openda a partagé la séance avec Lassine Diarra, Moussa Niakhaté ou encore Enzo Molebe. Avant enfin de plonger dans le grand bain, vendredi, puisqu'il était au travail avec l'ensemble du groupe. À quelques jours du 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions face au Sparta Prague (20 heures), c'est une bonne chose.

Dernier match le 18 juilllet

En effet, ce match devrait marquer le début de l'aventure, sur le terrain, pour l'avant-centre de 26 ans. Paulo Fonseca lui-même a admis qu'il comptait énormément sur le buteur belge pour cette étape cruciale de l'été lyonnais. Sera-t-il déjà titulaire ? C'est toute la question. Il n'a pas disputé la moindre rencontre depuis le 18 juillet face à Bâle (0-0). Il avait participé à 60 minutes de cet amical avec la Juventus de Turin. L'interrogation reste donc de savoir s'il aura suffisamment de rythme dans les jambes, et ce dès mardi, pour aider son nouveau club.