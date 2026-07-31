OL - Mercato : le dégraissage, un difficile travail chaque été

Après avoir pas mal recruté pour être au maximum prêt pour le troisième tour de Ligue des champions, l'OL doit désormais s'atteler à dégraisser un effectif conséquent. Peut-être le travail le plus difficile pour Matthieu Louis-Jean et son équipe.

Depuis jeudi, la liste est fermée et sera bientôt dévoilée. En marge du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'OL a dû envoyer sa liste des joueurs qualifiés pour ce double rendez-vous contre le Sparta Prague. Sans surprise, les cinq recrues de l'été devront logiquement faire partie de cette longue liste et c'était l'objectif assumé de cette première moitié de mercato.

Consciente des limites de la saison passée et voulant surtout être compétitive rapidement, la direction sportive de l'OL souhaitait renforcer rapidement le groupe de Paulo Fonseca pour que ce dernier puisse travailler pendant un mois avec ses nouvelles recrues. Pour Loïs Openda, le dossier a malheureusement trainé un peu en longueur et le déplacement au Sparta Prague sonnera comme sa première avec ses nouveaux coéquipiers. Qu'importe, Fonseca préfère logiquement l'avoir avec lui que de devoir faire. Épargné par les blessures, mais devant faire avec les suspensions de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliaficopour le match, le groupe lyonnais devrait être au complet. Presque trop au complet, pourrait-on dire.

Un marché des transferts qui va s'accélérer sur ce début août ?

Si la cellule de recrutement a atteint son objectif en ajoutant cinq nouveaux joueurs, on ne peut pas dire que, dans le sens des départs, l'emballement ait été aussi important. Contraint de vendre pour rentrer dans les clous de la DNCG, l'OL s'est résigné à perdre Afonso Moreira à la mi-juin. Et depuis un mois et demi, c'est clairement le calme plat. Il y a bien le nouveau prêt de Matt Turner qui a enlevé une belle épine du pied à la direction rhodanienne, mais on est très loin de ce qui pouvait être attendu en début de mercato.

Avec la Coupe du monde 2026, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger savaient pertinemment que le marché des transferts allait connaître un arrêt pendant un mois. Cela n'a pas manqué et logiquement, des joueurs internationaux pas convoqués pour ce rendez-vous mondial n'attirent pas forcément les prétendants. Cela explique pourquoi Tanner Tessmann ou encore Orel Mangala sont toujours dans les rangs lyonnais au moment d'attaquer le mois d'août. Les différents matchs amicaux ont donné une indication précise à ces joueurs sur leur utilisation et Paulo Fonseca a concédé, à nos confrères du Progrès, que "les joueurs savent qu'ils vont partir".

"Tu n'es pas en position de force avec tes indésirables"

Visait-il les deux milieux ? Ils ne sont pas les seuls, mais à l'heure actuelle, leur cas est presque problématique entre salaire important, notamment pour le Belge, et besoin de liquidités pour le club. Il faut trouver le bon compromis entre toutes les parties et c'est peut-être le plus dur pour Louis-Jean et son équipe qui restent dépendants des autres clubs. "Le mercato va s'emballer d'ici à dix jours", nous assure un agent de joueurs. L'OL y trouvera-t-il son bonheur ? "Quand tu cibles très clairement tes indésirables, il est difficile d'être vraiment en position de force", poursuit notre interlocuteur.

La saison passée, l'OL avait réussi à trouver des solutions de prêts pour plusieurs joueurs hors des plans, avec des options d'achat, mais ce ne fut pas une franche réussite. Il semblerait bien qu'on se dirige vers une situation semblable pour des éléments comme Duje Caleta-Car, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara. Et malgré tout, le club a aussi besoin d'avancer pour définitivement ajuster son effectif sur ce mois d'août et donc aussi faire rentrer de l'argent...