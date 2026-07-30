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Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025 (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK – AFP)

Real Betis - OL (4-0) : Nuamah, un retour qui tombe à pic ?

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Une semaine après son retour à l'entraînement, Ernest Nuamah a pu jouer 30 minutes mercredi contre le Real Betis (4-0). Un retour attendu, mais reste à voir ce que pourra produire le Ghanéen.

    Avec Malick Fofana, ils sont ce que Jean-Michel Aulas avait pour coutume d'appeler des "recrues". Éloigné des terrains pendant plus d'un an entre avril 2025 et mai 2026, Ernest Nuamah est revenu sur la fin de saison dernière. Trois petites apparitions, pour 32 minutes de jeu au total. Ensuite, l'ailier a participé à la Coupe du monde (88 minutes), jusqu'au 16e de finale perdu contre la Colombie (1-0).

    Quel visage nous montrera Nuamah cette saison ?

    Depuis le 22 juillet, le Ghanéen de 22 ans est revenu de vacances. Il a donc une semaine d'entraînement dans les jambes. Mais surtout, il a pu retrouver ses sensations en match mercredi face au Real Betis (4-0). Il est entré à 60e à la place de Kaïl Boudache. Difficile de le juger sur une reprise, dans une partie déjà jouée en plus. Mais on en attend tout de même beaucoup de lui, après une saison quasiment blanche. Ses 30 minutes ont au moins le mérite de rassurer sur sa capacité physique pour être dans le groupe.

    Mardi, lors de la rencontre en Tchéquie face au Sparta Prague (20 heures), il aura sans doute du temps pour s'exprimer ? Comme titulaire ? C'est peut-être un peu juste. Mais l'attaque lyonnaise ne tourne pas très bien, alors Paulo Fonseca aura forcément une réflexion à avoir. En attendant, le revoir à l'œuvre, tout comme Malick Fofana, est une bonne nouvelle pour le club.

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    4 commentaires
    1. J.F.ol
      J.F.ol - jeu 30 Juil 26 à 18 h 33

      J'ai trouvé ça intéressant
      Les saisons durant lesquelles l’OL a perdu son dernier match de préparation depuis 10 ans :

      -2024-25 : 2-0 vs Arsenal, 6e de Ligue 1 en fin de saison
      -2023-24 : 2-0 vs Crystal Palace, 6e
      -2021-22 : 5-3 vs Porto, 8e
      -2019-20 : 3-0 vs Bournemouth, 7e

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      1. Toitoi
        Toitoi - jeu 30 Juil 26 à 18 h 59

        Oui, c'est intéressant, mais on va espérer que cela ne préfigure pas notre futur classement de la saison à venir...

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    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 30 Juil 26 à 18 h 39

      Nuamah, un retour qui tombe à pic ? ok, numériquement ça fait une possibilité de plus à droite, K. Boudache est jeune, pas encore dans la peau d'un titulaire, mais franchement Ernest n'a encore rien prouvé, pas été très décisif, perso je trouve ça inquiétant .

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    3. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - jeu 30 Juil 26 à 18 h 45

      Nuamah , le messie . Restons sérieux. S’il arrive à faire quelques entrées marquantes dans les semaines qui arrivent , ça serait déjà pas mal.

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