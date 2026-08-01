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Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
Adil Hamdani lors d’OL – FC Saint-Gall (@OetL)

OL : à l'Académie, la préparation se poursuit

  • par Gwendal Chabas

    • Les jeunes de l'Académie lyonnaise seront sollicités ce week-end. Un tournoi et des matchs amicaux sont au programme ce samedi notamment.

    En attendant la reprise officielle des professionnels la semaine prochaine, ce sont les pensionnaires de l'Académie qui animeront le week-end lyonnais. En effet, de la réserve aux U17, ils disputeront des matchs amicaux ou un tournoi dans le cadre de leur préparation. L'occasion de monter en puissance avant la reprise des championnats à la fin du mois.

    Commençons avec les U19 qui seront dans le Maine-et-Loire, près de Cholet, samedi et dimanche. Ils affronteront Brest (14h30) puis Caen (18 heures) durant la phase de poules de l'épreuve Carisport. Après le nul face à Nantes mercredi (1-1), ils boucleront une période intensive avec quatre parties au total. Les protégés de Karim Bounouara espèrent bien figurer dans cette compétition qui fêtera sa 34e édition.

    Hamdani de retour en réserve

    Plus tard dans la journée de ce 1er aout, la réserve voudra se reprendre. Largement dominé par un promu en N2, Montpellier-Atlas, le 25 juillet dernier (1-4). Le groupe de Gueïda Fofana reçoit à 19 heures l'équipe B de Rumilly-Vallière, qui jouera en Régional 1 sur cet exercice. Un adversaire a priori en forme, puisqu'il a gagné 4 à 1 mercredi face aux U19 du Servette FC. Pour ce duel, les Rhodaniens récupéreront Adil Hamdani a indiqué le bien informé Borgia_OL. La recrue venue de Caen, Cluver Sambi, fera ses débuts.

    Enfin, les U17 auront le droit à une triangulaire. Ce n'est pas de la politique, mais bien deux affiches contre d'autres pensionnaires du niveau National, Chambéry (depuis 10 heures), puis Villefranche-sur-Saône. Après le FC Lyon samedi dernier (0-0), Florent Balmont et ses troupes retrouveront un autre futur rival dans la poule C : les Chambériens, qui découvriront ce niveau.

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