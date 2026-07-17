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Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
Florent Balmont, entraîneur des U19 de l’OL et membre de l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Académie : quelques changements dans la poule des U17

  • par Gwendal Chabas

    • Nouvellement dirigés par Florent Balmont, les U17 de l'OL connaissent leurs futurs adversaires en championnat. Ils retrouvent la poule C, comme l'an dernier, et beaucoup d'équipes bien connues.

    Comme la réserve et les U19, les U17 de l'OL ont pris connaissance jeudi de leurs futurs rivaux en championnat. Quart de finalistes en 2025-2026, les Gones avaient perdu contre Clermont aux tirs au but après un scénario aussi fou que cruel. Pour la saison à venir, les protégés de Florent Balmont, qui reprend le groupe avec Pierre Chavrondier, ne seront pas dépaysés. En effet, ils retrouveront beaucoup d'adversaires déjà croisés.

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    Ce sera le cas d'Auxerre, de Sochaux (premier devant les Lyonnais en 2025-2026), du FC Annecy, de Troyes, de Dijon FCO, de Torcy, de Strasbourg et du FC Lyon (le seul derby). Quelques nouveautés tout de même à se mettre sous les dents : Grenoble, Chambéry, Nancy, l'AS Strasbourg et le FC Chalonnais. Metz, 3e l'an passé, est parti dans la poule B, tout comme Thionville. Le Racing Besançon, l'ASPTT Dijon et Illzach Modenheim ont été relégués.

    Ainsi que l'indique Borgia_OL, l'effectif a repris le chemin de l'entraînement jeudi. Objectif, monter en puissance avant le 23 août, date du début du championnat. Kenoly N'Zau et Aylhey Bofia Della-Gaspera sont les deux recrues rhodaniennes cette année.

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