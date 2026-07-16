Ce jeudi, la FFF a dévoilé les différentes poules de ces compétitions. À commencer par celles de National 2, anciennement le National 3, avec la réserve de l'OL, placée dans la poule F.

La reprise du championnat est dans un peu plus d'un mois pour la réserve de l'OL. Mais les hommes de Gueïda Fofana savent désormais quels seront leurs adversaires pour la saison 2026-2027. Avec la refonte des championnats et le passage de National en mode Ligue 3, les jeunes lyonnais évolueront toujours au cinquième niveau national, mais cela ne s'appellera plus National 3 mais bien National 2. Pour ce premier exercice sous cette nouvelle dénomination, la réserve a été placée dans la poule F et lancera sa saison le samedi 29 août. Contre qui ? Il faudra patienter encore un peu pour connaître le calendrier final. Toutefois, les coéquipiers de Daryll Benlahlou connaissent l'identité des équipes qu'il faudra dominer pour se maintenir, voire mieux.

Nicolas Puydebois retrouvera son club formateur avec Mâcon

Première nouvelle, il n'y aura pas de derby cette saison puisque la réserve de l'ASSE a été placée dans la poule G. Avec l'absence de l'OL au Challenge Espoirs, il n'y aura pas donc de choc entre les deux clubs rivaux, que ce soit dans les groupes pros masculins ou féminins et en réserve. Néanmoins, Gueïda Fofana, désormais épaulé par Samy Saci, retrouvera des équipes qu'il connaît bien comme le FCBJ ou encore Thonon qui faisaient déjà partie de la même poule l'an passé. À noter également la présence du Mâcon 71, qui a affronté le groupe de Paulo Fonseca pour son premier amical le 8 juillet dernier et où officie à présent notre consultant Nicolas Puydebois. L'ancien gardien retrouvera donc son club formateur à deux reprises cette saison.