Actualités
Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
Daryll Benlahlou, joueur offensif de l’OL Académie (@OL)

OL Académie : la réserve avec Mâcon 71 ou encore le FCBJ en N2

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi, la FFF a dévoilé les différentes poules de ces compétitions. À commencer par celles de National 2, anciennement le National 3, avec la réserve de l'OL, placée dans la poule F.

    La reprise du championnat est dans un peu plus d'un mois pour la réserve de l'OL. Mais les hommes de Gueïda Fofana savent désormais quels seront leurs adversaires pour la saison 2026-2027. Avec la refonte des championnats et le passage de National en mode Ligue 3, les jeunes lyonnais évolueront toujours au cinquième niveau national, mais cela ne s'appellera plus National 3 mais bien National 2. Pour ce premier exercice sous cette nouvelle dénomination, la réserve a été placée dans la poule F et lancera sa saison le samedi 29 août. Contre qui ? Il faudra patienter encore un peu pour connaître le calendrier final. Toutefois, les coéquipiers de Daryll Benlahlou connaissent l'identité des équipes qu'il faudra dominer pour se maintenir, voire mieux.

    Nicolas Puydebois retrouvera son club formateur avec Mâcon

    Première nouvelle, il n'y aura pas de derby cette saison puisque la réserve de l'ASSE a été placée dans la poule G. Avec l'absence de l'OL au Challenge Espoirs, il n'y aura pas donc de choc entre les deux clubs rivaux, que ce soit dans les groupes pros masculins ou féminins et en réserve. Néanmoins, Gueïda Fofana, désormais épaulé par Samy Saci, retrouvera des équipes qu'il connaît bien comme le FCBJ ou encore Thonon qui faisaient déjà partie de la même poule l'an passé. À noter également la présence du Mâcon 71, qui a affronté le groupe de Paulo Fonseca pour son premier amical le 8 juillet dernier et où officie à présent notre consultant Nicolas Puydebois. L'ancien gardien retrouvera donc son club formateur à deux reprises cette saison.

    à lire également
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Après trois matchs, les buteurs sortent tous de l’OL Académie

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL Académie : la réserve avec Mâcon 71 ou encore le FCBJ en N2 17:35
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Après trois matchs, les buteurs sortent tous de l’OL Académie 16:50
    Romain Perret (ex-OL) s'est engagé une saison avec Saint-Priest
    Mercato : Romain Perret (ex-OL) rebondit à Saint-Priest 16:00
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL - Mercato : pas d’arrivée avant de partir en Allemagne ? 15:10
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : malgré deux entraînements, Šulc a pourtant déjà rejoué 14:20
    L'application Olympique et Lyonnais sur smartphone
    OL : téléchargez l'application d'Olympique et Lyonnais 13:30
    Kaïl Boudache lors d'OL - Servette FC
    Les joueurs de l’OL et du Servette n’ont pas trop apprécié la pelouse 12:40
    Dominik Greif lors d'OL - Servette FC
    OL - Servette FC (2-1) : Gourvennec salue les "quatre parades" de Greif 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mads Bidstrup et Julien Duranville lors d'OL - FC Servette
    Ol - Servette FC (2-1) : un stade Pierre-Rajon loin d'afficher complet 11:00
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    Mercato : un duel OL - Lens pour Openda ? 10:15
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL - Servette FC (2-1) : "Un match à oublier" pour Fonseca 09:30
    Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
    OL : Nuamah va rejoindre le groupe pour le stage en Allemagne 08:45
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Tolisso après OL - Servette FC (2-1) : "Je me sens bien physiquement" 08:00
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    Tagliafico représentera l'OL en finale de la Coupe du monde 2026 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Servette FC (2-1) : Fofana ? Fonseca est pessimiste 15/07/26
    Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
    L'OL reste poussif mais s'impose contre le Servette (2-1) 15/07/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    Coupe du monde : Tagliafico et l'Argentine défient l'Angleterre 15/07/26
    OL - Servette FC : Descamps dans le but, un milieu Morton - Bidstrup - Tolisso 15/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut