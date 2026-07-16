Tagliafico représentera l'OL en finale de la Coupe du monde 2026

Dans un énième scénario renversant contre l'Angleterre, l'Argentine a décroché son ticket pour la finale de la Coupe du monde 2026. Dimanche (21h), Nicolas Tagliafico et ses coéquipiers tenteront de décrocher une nouvelle étoile, après celle de 2022.

Ce n'est pas le spectacle le plus beau, mais force est de constater que l'Argentine fait preuve de résilience dans cette Coupe du monde 2026. Passée pas loin de la sortie de route lors des tours précédents, l'Albiceleste a misé sur son état d'esprit pour rester en course pour un deuxième sacre de suite. D'espoir, il en a fallu mercredi soir quand l'Angleterre a pris les commandes de cette demi-finale disputée à Atlanta et que le score affichait toujours 1-0 à la 85e minute. Et puis le miracle argentin a de nouveau eu lieu avec deux buts en l'espace de sept minutes. D'abord sur une frappe lourde d'Enzo Fernandez puis un coup de tête de Lautaro Martinez à la 92e minute.

Un duel contre Yamal dimanche pour Tagliafico

Face à des Anglais abattus et qui risquent de se prendre la foudre par la presse nationale ce jeudi, l'Argentine continue son chemin. Il ne reste plus qu'un seul stop, ce dimanche (21h) face à l'Espagne. Une deuxième finale de suite pour les Sud-Américains et Nicolas Tagliafico. Ayant laissé sa place à Martinez à la 81e minute, le latéral gauche représentera encore une fois l'OL lors d'une finale de Coupe du monde. Après 2022, le Lyonnais espère connaître pareil dénouement du côté de New-York dans trois jours. Avec un duel de haute volée contre Lamine Yamal.