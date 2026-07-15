Mercato : pisté par l’OL, Chermiti s’exprime sur son avenir

Annoncé dans le viseur de l’OL pour renforcer le secteur offensif, Youssef Chermiti est encore loin de la capitale des Gaules. L’attaquant des Glasgow Rangers n’est pas pressé de quitter l’Ecosse.

C’est très certainement le dossier prioritaire. Si l’OL doit trouver un moyen de se séparer de certains éléments pour alléger la masse salariale mais aussi faire rentrer du cash, le club lyonnais est bien conscient qu’il doit recruter offensivement. Julien Duranville et Kaïl Boudache ont certes rejoint les rangs rhodaniens, mais avec les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk, Pavel Šulc se sent bien seul en pointe. D’autant plus que l’avenir du Tchèque n’est pas garanti à 100%, si une belle offre vient à arriver dans les bureaux de Décines. Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont d’ailleurs récemment rappelé que ce dossier du numéro 9 devait vite se décanter en vue des tours de qualification pour la Ligue des champions. Mais reste à trouver la perle rare.

"Encore beaucoup à prouver à Glasgow"

Ces derniers temps, il a été fait mention d’un intérêt de l’OL pour Youssef Chermiti, attaquant des Glasgow Rangers. Cependant, l’international espoir portugais (22 ans) a fait le point sur sa situation dans la presse écossaise. "Je suis vraiment heureux ici. J’aime Glasgow, j’aime le club et je pense que tout le monde m’aime bien. J’ai encore beaucoup à prouver ici. Ces rumeurs ne me dérangent pas, pour être honnête, je n’ai rien entendu de spécial, c’est juste du bruit extérieur. Je laisse ça à mes agents et ma famille et je suis concentré sur ma saison avec les Rangers, ma famille est heureuse ici et c’est ce qui compte." Pas vraiment le discours d’un joueur prêt à faire ses valises.