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Youssef Chermiti, attaquant des Glasgow Rangers
Youssef Chermiti, attaquant des Glasgow Rangers (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Mercato : pisté par l’OL, Chermiti s’exprime sur son avenir

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Annoncé dans le viseur de l’OL pour renforcer le secteur offensif, Youssef Chermiti est encore loin de la capitale des Gaules. L’attaquant des Glasgow Rangers n’est pas pressé de quitter l’Ecosse.

    C’est très certainement le dossier prioritaire. Si l’OL doit trouver un moyen de se séparer de certains éléments pour alléger la masse salariale mais aussi faire rentrer du cash, le club lyonnais est bien conscient qu’il doit recruter offensivement. Julien Duranville et Kaïl Boudache ont certes rejoint les rangs rhodaniens, mais avec les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk, Pavel Šulc se sent bien seul en pointe. D’autant plus que l’avenir du Tchèque n’est pas garanti à 100%, si une belle offre vient à arriver dans les bureaux de Décines. Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont d’ailleurs récemment rappelé que ce dossier du numéro 9 devait vite se décanter en vue des tours de qualification pour la Ligue des champions. Mais reste à trouver la perle rare.

    "Encore beaucoup à prouver à Glasgow"

    Ces derniers temps, il a été fait mention d’un intérêt de l’OL pour Youssef Chermiti, attaquant des Glasgow Rangers. Cependant, l’international espoir portugais (22 ans) a fait le point sur sa situation dans la presse écossaise. "Je suis vraiment heureux ici. J’aime Glasgow, j’aime le club et je pense que tout le monde m’aime bien. J’ai encore beaucoup à prouver ici. Ces rumeurs ne me dérangent pas, pour être honnête, je n’ai rien entendu de spécial, c’est juste du bruit extérieur. Je laisse ça à mes agents et ma famille et je suis concentré sur ma saison avec les Rangers, ma famille est heureuse ici et c’est ce qui compte." Pas vraiment le discours d’un joueur prêt à faire ses valises.

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    4 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - mer 15 Juil 26 à 13 h 45

      ...et puis il y a le fait qu'il ne se sente pas prêt à relever le défi que lui imposerait sa venue à Lyon, à savoir, permettre à l'OL de jouer la LdC, en priorité !
      Peut-être a-t-il peur d'échouer. Ce qui, objectivement, pourrait-être le cas...ou pas !

      "Allez l'OL" !

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    2. Avatar
      brad - mer 15 Juil 26 à 13 h 48

      Si ta famille et toi vous êtes heureux à Glasgow , pourquoi s'enlever ce bonheur ?
      Tu dis a ton agent que c'est toi le boss , si il veut ton bonheur il accédera à ton vœu...

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      1. OLVictory
        OLVictory - mer 15 Juil 26 à 13 h 56

        Parce que les sportifs de haut niveau, ils ont toujours envie d’aller le plus haut possible. Rester dans un club moyen, ça ne les fait pas vraiment rêver, en général. C’est cette ambition qui les pousse à avancer, à se fixer un objectif clair, et à accepter de se faire mal à l’entraînement tous les jours.

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        1. cavegone
          cavegone - mer 15 Juil 26 à 14 h 02

          Salut OLV,
          C’est très vrai et c’est à coupler à un niveau de confiance. Plus le mec a confiance en lui plus il sera ambitieux.
          Je crois même que c’est parce que Juninho a manqué de confiance à un moment qu’il n’a pas franchi le pas vers plus grand que l’OL. C’était le cas aussi pour Alex au Fener un joueur extraordinaire aussi.

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