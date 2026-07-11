Auteur d'un deuxième triplé en deux matchs, Rémi Himbert a attaqué cette préparation estivale sur les chapeaux de roues. Néanmoins, la bonne forme de l'attaquant ne dévie pas la stratégie de la direction de l'OL. Un attaquant est recherché pour cette saison.

Si certains avaient encore des doutes sur le fait de savoir s'il s'était bien remis ou non de sa blessure à la cheville, Rémi Himbert a apporté des éléments de réponse depuis deux matchs. En deux sorties amicales, l'attaquant a inscrit six buts, avec deux triplés de suite. Ce ne sont que des rencontres de préparation, mais cela a le mérite d'envoyer un message clair à Paulo Fonseca. Après avoir été une bonne surprise au début de l'année 2026, le natif de Saint-Avold compte s'intégrer plus durablement dans la rotation offensive de l'OL à compter du mois d'août. Son entraîneur est en tout cas heureux de le voir performer. "Rémi est un joueur très intéressant, très intelligent. (...) Je ne veux pas lui mettre de pression, ni lui faire des promesses, mais il est très bien actuellement et nous croyons beaucoup en lui."

Fonseca : "Himbert est intéressant pour le futur"

La bonne forme de Rémi Himbert couplée au retour de vacances de Pavel Šulc peuvent-ils retarder l'échéance du recrutement d'un attaquant ? La réponse est clairement non. Mercredi, Matthieu Louis-Jean, nouveau directeur sportif lyonnais, avait avancé que cela était le dossier prioritaire d'ici au troisième tour de qualification de la Ligue des champions et le discours est le même chez Paulo Fonseca. "Nous sommes en train de travailler pour apporter très rapidement un attaquant car nous avons besoin d’un attaquant de haut niveau. Nous travaillons sur le sujet et j’espère avoir ce renfort assez vite. Actuellement, nous continuons à travailler avec les jeunes joueurs et Rémi est un joueur qui peut être intéressant pour le futur. Mais nous avons besoin d’un autre attaquant." Avec un tour européen le 4 ou 5 août et une intégration à vite réaliser, il va falloir faire vite pour trouver la perle rare.