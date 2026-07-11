Auteur d'un deuxième triplé en deux matchs, Rémi Himbert a attaqué cette préparation estivale sur les chapeaux de roues. Néanmoins, la bonne forme de l'attaquant ne dévie pas la stratégie de la direction de l'OL. Un attaquant est recherché pour cette saison.
Si certains avaient encore des doutes sur le fait de savoir s'il s'était bien remis ou non de sa blessure à la cheville, Rémi Himbert a apporté des éléments de réponse depuis deux matchs. En deux sorties amicales, l'attaquant a inscrit six buts, avec deux triplés de suite. Ce ne sont que des rencontres de préparation, mais cela a le mérite d'envoyer un message clair à Paulo Fonseca. Après avoir été une bonne surprise au début de l'année 2026, le natif de Saint-Avold compte s'intégrer plus durablement dans la rotation offensive de l'OL à compter du mois d'août. Son entraîneur est en tout cas heureux de le voir performer. "Rémi est un joueur très intéressant, très intelligent. (...) Je ne veux pas lui mettre de pression, ni lui faire des promesses, mais il est très bien actuellement et nous croyons beaucoup en lui."
Fonseca : "Himbert est intéressant pour le futur"
La bonne forme de Rémi Himbert couplée au retour de vacances de Pavel Šulc peuvent-ils retarder l'échéance du recrutement d'un attaquant ? La réponse est clairement non. Mercredi, Matthieu Louis-Jean, nouveau directeur sportif lyonnais, avait avancé que cela était le dossier prioritaire d'ici au troisième tour de qualification de la Ligue des champions et le discours est le même chez Paulo Fonseca. "Nous sommes en train de travailler pour apporter très rapidement un attaquant car nous avons besoin d’un attaquant de haut niveau. Nous travaillons sur le sujet et j’espère avoir ce renfort assez vite. Actuellement, nous continuons à travailler avec les jeunes joueurs et Rémi est un joueur qui peut être intéressant pour le futur. Mais nous avons besoin d’un autre attaquant." Avec un tour européen le 4 ou 5 août et une intégration à vite réaliser, il va falloir faire vite pour trouver la perle rare.
Et bien oui allons prendre une quiche à 3 buts la saisons dernière pour barrer himbert â 6 buts en 2 matchs de préparations....
Arrêtons de tresser des louanges à MLJ celà pourrait lui causer tort.
Faudrait surtout aller chercher des mecs en défense parce que là...........
C'est pas toi FAB LE BOULAC qui parlais de laisser faire les pros il y a 5 min à peine ?
Vous êtes combien à utiliser ce compte ?
Il dit aussi que avons beaucoup de jeunes joueurs qui ne sont pas prêts pour être "deuxième solution" , et qu'il faut recruter encore d'autres joueurs .
Il les trouve bien , qui progressent , mais ... pour jouer ça va être dur pour eux , on le sent très réticent , même en doublure ; toujours ce manque de confiance envers les jeunes , il me rappelle laurent Blanc sur ce sujet .
Il les intégrera oui , mais plus tard , dans un futur hypothétique ...
Recruter , recruter , ok , mais Kang ne va pas exploser le budget pour lui faire plaisir , il faudra beaucoup de départs alors ; mais personne ne se bouscule pour nos joueurs et en plus ils ne veulent pas bouger , le cocon lyonnais est trop confortable !
Il met la pression de ouf sur MLJ pour ce poste de 9 , il aura besoin de vacances après le mercato le mathieu , lol
En premier lieu, c'est merveilleux de faire "éclore" de jeunes talents comme Mérah, Kango, et Himbert, j'en oublie et c'est tant mieux cela veut dire que nos jeunes qui sortent du centre de formation ont du talent. Par contre, il faut redescendre sur terre et ne pas oublier de les encadrer avec des joueurs plus expérimenté. Pour Himbert qui a 18 ans, l'important consiste à accompagner sa progression. En clair, il faut recruter un avant centre de métier. Contrairement à ce que j ai pu lire sur ces forums, ne compter que sur des jeunes de 18/20 ans seraient une faute que ne fait pas le staff Lyonnais et tant mieux.
évidemment , c'est du bon sens , mais dire qu'ils ne sont même pas aptes à être des deuxièmes choix , moi çe me laisse un peu rêveur
KTE n'aurait pas shooté dans la poubelle , Barcola n'aurait jamais intégré l'équipe première avec Laurent Blanc ; il ne lui donnait aucune confiance . Aujourd'hui Arsenal va mettre une fortune pour le recruter ...
Le père Fonseca , c'est la même ( vieille ) école .
Ben si Blanc donnait confiance à Barcola puisqu’il était dans le groupe et justement remplaçant de KTE. C’est marrant l’épisode de la poubelle mais Barcola il perçait tot ou tard. C’est pas une question de poubelle 😅😂
Les entraineurs accordent très progressivement leur confiance alors que nous on est pressés. Mais c’est pas fair play de dire que Blanc ou Fonseca ne font pas confiance aux jeunes. C’est clairement inexact.
À choisir c’est évident que l’expérience apporte plus de garanties, il faut aussi parfois les comprendre au lieu de faire du jeunisme excessif et idéaliser les joueurs.
Le marché des 9 est excessivement concurrentiel et particulièrement fermé en début de mercato. Je vais encore me répéter. Mais vouloir impérativement un gros 9 maintenant c'est bête, ça ne respecte pas le timing du mercato tout simplement car des gars comme Openda ou David ne sont pas prêtés ou bradés dans les premiers jours du marché. On risque de payer très cher un joueur moyen...
Je me répète mais il aurait fallu conserver Iaremtchouk qui apporte des garanties et qui connaît la maison. Faire une prépa complète ac lui (et les jeunes) pour préparer les barrages. Ensuite, si slmt on passe, prendre un 9 pour la C1 grâce à l'argent gagné.
Cette manière de faire serait bcp plus sage... plutôt que prendre un gros risque en achetant un gars qui ne sera pas dingue (vu nos moyens) ac de l'argent qu'on n'a pas encore.
En plus le profil de Iaremtchouk (tête, joueur de surface, déviation) n'est pas inintéressant pour la rotation sur l'ensemble de la saison.