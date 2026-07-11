Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OL

  • par David Hernandez

    • Ayant vu Mohamed Ouédraogo débarquer cet été, Abner va devoir gérer la concurrence de Nicolas Tagliafico et de l'international burkinabé. À moins que le Brésilien ne mette les voiles. Dans les rumeurs au début du mois de juin, le latéral brésilien assure se sentir bien à l'OL.

    Depuis le 15 juin dernier et l'ouverture du mercato estival, l'OL a choisi de tout de suite passer la seconde dans le sens des arrivées. Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo. Quatre recrues alors que le seul Afonso Moreira a fait ses valises, le chèque fait par le Bayer Leverkusen ne laissant que peu de réflexion à la direction lyonnaise. Il va pourtant bien falloir dégraisser et le match amical contre le FC Saint-Gall a permis de montrer que certains postes étaient doublés, voire triplés. C'est notamment le cas à gauche de la défense. Nicolas Tagliafico est certes à la Coupe du monde avec l'Argentine, ils sont trois pour une seule place dans le onze avec Abner et Ouédraogo.

    "Je n'ai même pas parlé avec un autre club"

    Cela laisse donc à penser que l'un des deux latéraux de l'OL de la saison passée devra quitter le club durant l'été. Courant juin, le nom d'Abner a plus d'une fois été associé à celui de Flamengo. Une rumeur balayée par le principal intéressé ce samedi après OL - FC Saint-Gall (6-3). "Durant mes vacances, je n’ai même pas parlé ni écouté ces choses-là. Il y a des gens qui ont dit que j’étais déjà au Brésil. C’était vrai, j’y étais pour profiter de mes vacances, mais pas pour Flamengo. Je suis avec l’OL, je n’ai même pas parlé avec un autre club, je suis concentré ici, pour la préparation, a déclaré le latéral aux médias présents, dont Olympique-et-Lyonnais. C’est le foot, il y a des gens qui parlent, qu’est-ce que vous voulez…"

    "Avec le coach, j'ai pu me développer"

    Épanoui dans sa vie personnelle avec la naissance de sa petite fille, Abner peut toutefois représenter une valeur marchande et donc une rentrée d'argent pour l'OL. Mais à écouter le principal intéressé, un départ n'est clairement pas à l'ordre du jour, malgré le recrutement de Mohamed Ouédraogo. "Je suis content ici, j’ai trouvé mon meilleur niveau en venant ici. Au début, c’était un peu difficile parce que la Ligue 1 est un championnat physique. Avec l’arrivée du coach, j’ai bien travaillé, j’ai pu me développer, je peux jouer sur le couloir gauche, j’ai même joué au milieu, je suis content." L'OL a besoin de vendre, mais comme la saison passée, cela risque de ne pas être une partie de plaisir pour parvenir à se séparer de certains éléments.

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