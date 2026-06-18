Mercato : Afonso Moreira quitte l'OL, un an après son arrivée

Face au besoin du club de vendre avant le passage de la DNCG, Afonso Moreira a fait ses valises et va débuter une nouvelle aventure en Bundesliga. L'ailier rejoint le Bayer Leverkusen, tandis que l'OL empoche un chèque de 33,6 millions d'euros, bonus compris, dans l'affaire.

L'OL a toujours été un club qui a vécu par ses ventes. Seulement, depuis trois saisons, ce n'est plus pour vivre, mais presque pour survivre. Si John Textor n'est plus là, le club lyonnais doit toujours colmater les "magouilles" de son ancien président et réduire au maximum une dette qui s'est creusée au fil des mois. La situation est moins critique qu'il y a un an au moment de l'annonce de la relégation administrative en Ligue 2, mais tout n'est pas rentré dans l'ordre. Une qualification directe pour la Ligue des champions aurait fait du bien aux finances, mais la quatrième place laisse le club dans un entre-deux.

Une situation qui a poussé l'OL à devoir vendre avant le 30 juin et surtout le passage devant la DNCG. Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger ou encore Paulo Fonseca auraient certainement préféré que ce soit avec des joueurs ne faisant plus vraiment partie du projet comme Tanner Tessmann ou Orel Mangala, mais c'est finalement Afonso Moreira qui est le premier à faire ses valises. A contrecoeur pour le joueur, le club, mais aussi les supporters.

10% d'intéressement sur une plus value future

Toutefois, difficile de tourner le dos à une offre qui va faire du bien au moment de se présenter devant le gendarme financier du foot français. C'est ce qu'il s'est passé avec l'ailier portugais et l'offensive du Bayer Leverkusen. Malgré un contrat courant désormais jusqu'en juin 2030, Afonso Moreira fait donc ses valises, un an seulement après son arrivée dans la capitale des Gaules. Ce jeudi, l'OL a acté le départ de son ailier contre un chèque de 29,5 millions d'euros. Des bonus atteignant 4,1 millions pourront s'ajouter à la transaction tandis que le club lyonnais conserve un intéressement de 10% sur une potentielle future plus value.