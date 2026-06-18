Battue par la Corée du Sud lors du premier match, la Tchéquie doit gagner ce jeudi. Pavel Šulc et ses compères affrontent l'Afrique du Sud à 18 heures.

Avec huit des douze meilleurs troisièmes qualifiés, il faut y mettre du sien pour être éliminé dès la phase de poules du Mondial. Mais attention à ne pas jouer avec le feu non plus. Surtout du côté de la Tchéquie, qui peut espérer sortir de son groupe. Sauf qu'elle a perdu d'entrée face à la Corée du Sud (2-1). Pavel Šulc et ses compatriotes sont donc en délicatesse car lors de la troisième journée, ils défieront le Mexique.

Les Tchèques en 3-5-2

Alors ce match contre l'Afrique du Sud qui débutera à 18 heures est primordial. Les Tchèques ont besoin de gagner pour se donner un peu d'air. L'attaquant de l'Olympique lyonnais est remplaçant pour ce duel. Il paie notamment le passage en 3-5-2, avec Adam Hlozek qui entre dans le 11. Il ne vivra donc pas tout de suite une 23e cape. Lors de la confrontation de vendredi dernier, il avait disputé 64 minutes avant de céder sa place. Son pays menait encore au score à ce moment-là d'ailleurs.

Dans l'autre rencontre qui intéresse les hommes de Miroslav Koubek, le Mexique recevra la Corée du Sud à 3 heures, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le gagnant de cette partie sera qualifié en 16es de finale.