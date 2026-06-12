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Pavel Sulc avec les Tchèques face à la Corée du Sud lors du Mondial (Photo by Alex Slitz / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Mondial : première ratée pour Šulc (OL) et la Tchéquie

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • De retour 20 ans après, la Tchéquie de Pavel Šulc s'est inclinée lors du premier match du Mondial. L'attaquant lyonnais a disputé 64 minutes.

    La fête a mal tourné pour la Tchéquie. 20 ans après les Petr Čech, Pavel Nedvěd et Jan Koller, elle revenait en Coupe du monde. Pour entamer le Mondial 2026, Pavel Šulc et ses compères jouaient déjà gros dans l'optique d'une qualification. Ils faisaient face à la Corée du Sud, quelques heures après le succès logique du Mexique contre l'Afrique du Sud (2-0). L'attaquant de l'OL était évidemment titulaire, lui qui est un élément important de la sélection.

    Tout s'est joué après la pause, suite à une première période sans beaucoup de situations, notamment chez les Tchèques. Pavel Šulc a d'ailleurs eu du mal à exister, sa formation misant sur un jeu direct et les coups de pied arrêtés, faute de bien tenir le ballon. Mais à l'heure de jeu, ce sont bien les hommes de Miroslav Koubek qui ont ouvert la marque grâce au capitaine Ladislav Krejci sur une longue touche (0-1, 59e).

    Tout bascule en trois minutes

    Sauf que les Sud-Coréens ont vite réagi en égalisant par Hwang In-Beom, le joueur du match (1-1, 67e). Le milieu de terrain s'est ensuite mué en passeur décisif pour Oh Hyeon-Gyu à la 80e minute (2-1). Terrible pour Patrik Schick et ses coéquipiers, qui pensaient avoir repris les commandes à la 77e. Mais le buteur, Tomas Souček, était hors-jeu. Le score n'évoluera pas sur les derniers instants, un résultat globalement assez logique puisque la nation asiatique s'est montrée la plus entreprenante.

    Pour la Tchéquie, cette contreperformance la place déjà dos au mur. Ils affronteront les Sud-Africains le 18 juin à 18 heures avec l'obligation de s'imposer. Car l'ultime affiche face aux Mexicains s'annonce périlleuse.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 12 Juin 26 à 9 h 25

      Un peu dans le dur notre Pavelito ces dernières semaines

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - ven 12 Juin 26 à 10 h 00

      Un Brésil Maroc demain mais à minuit .
      Endrick jouera t'il ?

      Mardi on se prend le Sénégal , comme en 2002 ou la bande à Roger Lemerre était passée complètement au travers , sortant au premier tour sans inscrire le moindre but ( pourtant avec Trezeguet Henry devant ) , champions d'europe en titre et du monde aussi ...

      Signaler

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