OL : le calendrier estival des mondialistes

Si l'on ne compte pas Endrick, l'OL a envoyé six joueurs à la Coupe du monde en Amérique du Nord. Voici leur calendrier durant la grande compétition planétaire.

Du 11 juin au 19 juillet, les meilleures équipes du monde, en tout cas 48 d'entre elles, disputeront le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'OL compte dans ses rangs six mondialistes : Moussa Niakhaté (Sénégal), Nicolas Tagliafico (Argentine), Pavel Šulc (République tchèque) et Ernest Nuamah (Ghana). On ajoutera à ce contingent Matt Turner (États-Unis) et Duje Caleta-Car (Croatie), qui reviennent tous les deux d'un prêt.

Certains peuvent espérer aller loin

Endrick (Brésil), dont le contrat se termine le 30 juin, est un cas à part. Dans moins d'un mois, l'attaquant sera redevenu un membre du Real Madrid. C'est la raison pour laquelle il n'est pas inclus dans cette liste. Mais lui et plusieurs autres représentants de l'Olympique lyonnais semblent avoir des arguments pour aller loin dans le tournoi.

Matt Turner (États-Unis)

Amical face à l'Allemagne ce samedi 20h30

États-Unis - Paraguay (13/06, 3h)

États-Unis - Australie (19/06, 21h)

États-Unis - Turquie (26/06, 4h)

Moussa Niakhaté (Sénégal)

Amical contre l'Arabie saoudite le 10 juin à 1h

France - Sénégal (16/06, 21h)

Norvège - Sénégal (23/06, 2h)

Sénégal - Irak (26/06, 21h)

Caleta-Car (Croatie)

Amical face à la Slovénie dimanche 7 juin à 20h45

Angleterre - Croatie (17/06, 22h)

Panama - Croatie (24/06, 1h)

Croatie - Ghana (27/06, 23h)

Nicolas Tagliafico (Argentine)

Amicaux contre le Honduras (07/06, 2h) et l'Islande (10/06, 3h)

Argentine - Algérie (17/06, 3h)

Argentine - Autriche (22/06, 19h)

Jordanie - Argentine (28/06, 4h)

Pavel Šulc (Pavel Šulc (République tchèque)

Corée du Sud - République tchèque (12/06, 4h)

République tchèque - Afrique du Sud (18/06, 18h)

République tchèque - Mexique (25/06, 3h)

Ernest Nuamah (Ghana)