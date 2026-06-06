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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes (@OL)

OL Lyonnes : ces jeunes qui ont découvert le groupe professionnel cette saison

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Jonatan Giráldez a lancé quelques jeunes cette saison. Parmi les sept "débutantes", Maïssa Fathallah est sans doute celle qui a le plus marqué les esprits.

    Comme ont pu le faire ses prédécesseurs, Jonatan Giráldez a profité des dernières journées de Première Ligue sans aucun enjeu pour permettre à plusieurs jeunes de son groupe d'effectuer leurs premiers pas chez les professionnelles. Mais avant la dernière ligne droite, une fille s'est particulièrement démarquée. Maïssa Fathallah fait incontestablement partie des éléments d'avenir d'OL Lyonnes. À seulement 16 ans, elle a débuté en championnat lors de la première journée.

    L'entraineur espagnol a lancé dans le grand bain la Fenotte capable de jouer au milieu et en défense dès septembre 2025, face à Marseille, durant la première journée de D1. Son temps de jeu n'a pas été linéaire sur la saison, mais la native de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a terminé avec cinq apparitions au total, dont deux titularisations. Une belle impression pour ce petit échantillon.

    Deux 2009 avec Jade Derigent, la génération 2008 se montre

    Les six autres footballeuses découvertes au printemps 2026 ont eu moins de temps de jeu. Mais Camille Marmillot, par exemple, en a profité pour marquer un splendide but contre Nantes durant son deuxième match. Elle fait partie de cette génération 2008, avec Kelya Figueira et Océane Moreau-Tranchant, vue en Loire-Atlantique le 29 avril (1-1). Née à Bron, Jade Derigent marche sur les traces de Maïssa Fathallah, puisqu'elle aussi est une 2009. Enfin, évoquons Sarah Rougeron (20 ans) et Lou Marchal (19 ans), qu'on a pareillement appris à connaître en fin d'exercice.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 6 Juin 26 à 16 h 15

      Ques sont devenus les projets de Michele Kang pour OL Lyonnes ?

      J'ai lu les incertitudes de quelques uns, suite aux rumeurs de transfert de joueuses de grande classe vers le LCL... et les inquiétudes liées au retard visible de l'investissement pour le « grand centre de formation » annoncé en conférence de presse le 19 mai 2025.

      Ceci peut s'expliquer par le contrôle de EFG qu'elle s'est vu confié... alors que son crédo c'est le foot féminin, et par les fonds personnels qu'elle a du apporter pour cette mission
      ... mais aussi par tous les atermoiements et les incertitudes qui planent sur l'APL.

      Le président de la LFFP initialement plein d'ambitions est désormais bien plus présent en politique locale que dans le foot national... c'est simple, on ne le voit plus, on ne l'entend plus … surtout depuis que de lourdes difficultés se succèdent pour des clubs historiques ! … je cite Montpellier, Dijon, Reims, Nice... auparavant Guingamp et Bordeaux avaient déjà glissés bien bas.

      Comment avoir le GRAND championnat compétitif annoncé, alors que les rivaux de l'OLL se sont (encore) davantage affaiblis cette saison ? (certains scores sont sans appel, surtout en fin de championnat) 🥴
      Alors que les Anglais progressent, Kang qui souhaite donc logiquement un podium pour son club, recrute du lourd... mais recherche aussi un autre club en Espagne ?... en Asie ou en Amérique du Sud ?

      Certes, il reste un objectif majeur pour les Lyonnes... pardon les Fenottes... gagner la WCL...
      Ok, mais pour cela il ne suffit pas de le dire, la concurrence devenue plus forte, oblige l'OL à construire un effectif encore renforcé, plus efficace que l'équipe finaliste 2026... face à un Barça conquistador.

      Comme les jeunes Fenottes de l'académie ne suffiront pas... est-ce que ce sera financièrement concevable ?

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