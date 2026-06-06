Jonatan Giráldez a lancé quelques jeunes cette saison. Parmi les sept "débutantes", Maïssa Fathallah est sans doute celle qui a le plus marqué les esprits.

Comme ont pu le faire ses prédécesseurs, Jonatan Giráldez a profité des dernières journées de Première Ligue sans aucun enjeu pour permettre à plusieurs jeunes de son groupe d'effectuer leurs premiers pas chez les professionnelles. Mais avant la dernière ligne droite, une fille s'est particulièrement démarquée. Maïssa Fathallah fait incontestablement partie des éléments d'avenir d'OL Lyonnes. À seulement 16 ans, elle a débuté en championnat lors de la première journée.

L'entraineur espagnol a lancé dans le grand bain la Fenotte capable de jouer au milieu et en défense dès septembre 2025, face à Marseille, durant la première journée de D1. Son temps de jeu n'a pas été linéaire sur la saison, mais la native de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a terminé avec cinq apparitions au total, dont deux titularisations. Une belle impression pour ce petit échantillon.

Deux 2009 avec Jade Derigent, la génération 2008 se montre

Les six autres footballeuses découvertes au printemps 2026 ont eu moins de temps de jeu. Mais Camille Marmillot, par exemple, en a profité pour marquer un splendide but contre Nantes durant son deuxième match. Elle fait partie de cette génération 2008, avec Kelya Figueira et Océane Moreau-Tranchant, vue en Loire-Atlantique le 29 avril (1-1). Née à Bron, Jade Derigent marche sur les traces de Maïssa Fathallah, puisqu'elle aussi est une 2009. Enfin, évoquons Sarah Rougeron (20 ans) et Lou Marchal (19 ans), qu'on a pareillement appris à connaître en fin d'exercice.