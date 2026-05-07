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Lou Marchal, gardienne d’OL Lyonnes (@FFF)

OL Lyonnes : Lou Marchal, la petite nouvelle

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • En toute fin de match contre Montpellier, Lou Marchal est entrée dans les buts à la place de Féerine Belhadj. La Bretonne a découvert la D1 à cette occasion.

    Les dernières journées de la saison régulière ont seulement permis à OL Lyonnes de gérer les temps de jeu. Nous avons pu découvrir Camille Marmillot contre Dijon par exemple (4-0). Le match suivant, à Nantes (1-1), Sarah Rougeron (19 ans), Jade Derigent (16 ans), Océane Moreau-Tranchant (17 ans) et Kélya Figueira (18 ans) ont pu disputer leur première minute chez les professionnelles. Mercredi, face à Montpellier, c'était au tour de la gardienne Lou Marchal de vivre ce grand moment.

    205e joueuse de l'histoire d'OL Lyonnes

    À la 87e minute d'une rencontre gagnée 3 à 1 par les Lyonnaises, Jonatan Giráldez a fait entrer la championne d'Europe U17 en 2023. Elle a remplacé Féerine Belhadj, lui permettant de faire ses débuts chez les grandes. La Bretonne - elle vient et a longtemps joué à Ploërmel - est la 205e footballeuse à porter cette tunique.

    Arrivée au club en 2023, elle avait remporté le championnat de France U19 dans la foulée. Âgée de 19 ans, elle est aujourd'hui la quatrième dans la hiérarchie rhodanienne. À voir quelle sera la suite pour elle, puisque la concurrence est rude à OL Lyonnes. Teagan Micah est en fin de contrat, mais Christiane Endler a encore un an devant elle. Quant à Féerine Belhadj (21 ans), elle est également liée à son équipe jusqu'en 2027.

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    2 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - jeu 7 Mai 26 à 17 h 40

      Elle avait l'air très posée et pas impressionnée, ce qui est intéressant pour une gardienne.
      A revoir.
      On ne connaît pas sa taille.

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      1. Avatar
        del real - jeu 7 Mai 26 à 18 h 04

        Brad, exactement, c'est pénible de ne pas avoir ce type de renseignements, mais à vue d'œil elle doit faire environ 1 . 72 m ou 1. 73 m, 10 cm de plus par rapport à Féerine, mais elle n'est pas très grande non-plus, et à 18 ans pour une fille c'est assez rare de prendre des centimètres !!..

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