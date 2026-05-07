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Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse. (© AFP – Frédéric Scheiber)

OL : Toulouse en difficulté face aux gros du championnat, mais...

  • par Tristan Le Pezennec

    • Dixième de Ligue 1, Toulouse n’est parvenu à s’imposer qu’à une seule reprise face à une équipe du top 7. C’était contre l’OL, lors du match aller (1-2).

    C’est l’une des raisons pour lesquelles Toulouse n’a pas réussi cette saison à accrocher le bon wagon pour les places européennes. Encore dans le coup en février, les joueurs de Carles Martinez Novell se sont effondrés. Ils ont perdu beaucoup trop de points contre les meilleures équipes du championnat. En treize affrontements face aux sept premiers, ils se sont inclinés neuf fois et ont concédé trois matchs nuls.

    Une victoire inespérée contre l'OL

    Ils n’ont gagné qu’à une seule reprise. C’était lors de la sixième journée, face à l’OL à Décines (1-2). En maîtrise, les Lyonnais menaient à la mi-temps grâce à un but collectivement sublime de Malick Fofana. Mais à force de trop ronronner, l’équipe de Paulo Fonseca a été piégée. L’entrée du grand Emersonn (1m93) a tout changé pour les Violets. Sa frappe fut déviée par Clinton Mata, qui a marqué contre son camp à quelques minutes du temps additionnel après une action invraisemblable. Le Brésilien a lui-même inscrit le but de la victoire d’une tête rageuse sur l’ultime corner de la partie.

    Quelques grosses défaites à la maison, et deux coups de froid sur le Vélodrome

    Les Toulousains ont accroché le nul contre Monaco il y a peu, alors qu’ils étaient menés de deux longueurs après vingt minutes (2-2). Emersonn était encore dans le coup, car c’est lui qui a égalisé dans les arrêts de jeu. De la tête, évidemment. Ils étaient aussi allés accrocher l’OM au Vélodrome fin novembre (2-2). Le Brésilien avait marqué, mais c’est l’Argentin Santiago Hidalgo qui avait climatisé l’enceinte marseillaise avec sa réalisation dans les arrêts de jeu. C’est au Vélodrome, encore, qu’ils avaient éliminé les Phocéens aux tirs au but en Coupe de France (2-2, 3-4 aux t.a.b.).

    Le TFC a surtout vécu des défaites, parfois lourdes, surtout au Stadium. Contre le PSG en début de saison (3-6), face à Lens (0-3) et Lille début avril (0-4), il avait pris l’eau. L’OL n’en demandera pas tant, dimanche soir (21h).

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